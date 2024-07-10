Ya geçim olur ya da seçim

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Asgari ücretin 25 bin TL olmasını beklediklerini söyleyerek vatandaşlara dün akşam yapılan evlerde saat 21.00’de ışıkları yakıp söndürme eylemine destek çağrısı yapan Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

SİVAS VE BAŞBAĞLAR

“31 yıl önce Sivas’ta semaha duranları yaktılar diye, Başbağlar’da camiden çıkanları kurşuna dizdiler. Ve bir tek amaç vardı, Türkiye’de bir mezhep çatışmasını tetiklemek, insanlar arasına nifak tohumları saçmak, kutuplaştırmak ve bu ülkeyi bir zaafiyet içinde bırakarak kolayca ele geçirmek. Sivas’ı yakan zihniyet ne kadar kara, ne kadar kötü, alçaksa; Başbağlar’ı da kurşuna dizip yakanlar aynı kötülükte, aynı alçaklıktadır. Türkiye’de Aleviler ile Sünniler, Türklerle Kürtler kardeştir, onları birbirine düşürmeye çalışan kim varsa da kalleştir.

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AK PARTİ MHP SEÇMENİ

AK Parti’nin, MHP’nin kıymetli seçmenlerine söylüyorum; 31 Mart’ta doğru yaptınız, dürüst, çalışkan, şeffaf adaylara oy verdiniz. O günden bugüne sizi pişman etmedik, etmeyeceğiz. Gelecek seçimlerde CHP’ye, Türkiye ittifakına oy verdiğinizde, 10 yıl sonra cebinizdeki paranın 10 kat değerli olduğunu göreceksiniz. Yapılacak ilk seçimlerde partimiz iktidar olacak, Türkiye zenginleşecek, herkes rahatlayacak. Kul hakkı yemenin tanımı ne ise TÜİK eliyle bu iktidarın herkese yaptığının adı da budur. TÜİK, AK Partili, MHP’li memurun da AK Partili maaşlı çalışanların da cebinden her ay para çalıyor.

SENDİKALARA TEŞEKKÜR

Bugün, verilmeyen enflasyon zammını ve emekliye asgari ücret kadar aylık talep eden tüm sendika başkanlarına teşekkür ediyorum, üyelerinin mücadelesinin karşısında saygıyla eğiliyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte yükseltirsek, bu zammı söke söke alacağız. Mehmet Şimşek zamma direniyorsa, Erdoğan ‘diren’ dediği için direniyor. Asgari ücretin 25 bin lira olmasını istiyoruz.

ZAMMI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ

Demişler ki; 4 yıl boyunca seçim yok, herkes hesabını ona göre yapsın. Bu sefer işler öyle kolay değil. Bir kez daha söylüyorum; ey Erdoğan, ey Bahçeli, ey Cumhur İttifakı; emeklilere, çalışanlara, esnafa, çiftçilere hakkını vereceksin. Zam yaparsan geçim olur, zam yapmazsan seçim olur. (Herkesi dün akşam yapılan evlerde saat 21.00’de ışıkları yakıp söndürme eylemine çağırarak) Durmadık, yeni başlıyoruz. Zammı söke söke alacağız. Ya zam alacağız geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak.”

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Özel dün Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri ile de bir araya gelerek taleplerini içeren 100 bin imzalı dilekçeyi de inceledi.

‘AYŞE’YLE KIBRIS’A

Srebrenitsa Soykırımı anma töreni için bugün Saraybosna’ya gideceklerini belirten Özel, Kıbrıs Barış Harekâtı yıldönümünde de KKTC’de olacaklarını söyledi: “Biz, Sivas’ı, Başbağlar’ı, Srebrenitsa’yı unutturmayacağız, Filistin’i yalnız bırakıp bu felaketin sürmesine izin vermeyeceğiz. 20 Temmuz’da da önceki dönem genel başkanlarımız, gazilerimiz ve (dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızı) Ayşe Ayata ile birlikte Kıbrıs’ta olacağız. (Harekâtın ‘Ayşe tatile çıktı’ parolasını hatırlatarak) Ayşe Hanım, barış için tatile çıkmıştı. Harekâtın 50. yılında Ayşe Hanım’la birlikte Ada’da, yurtta, dünyada barış demek üzere bir kez daha Kıbrıs’a gidiyoruz.”

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KADININ SOYADINDAN DEVLETE NE

Özel, yargı paketindeki soyadı düzenlemesine ilişkin de şöyle konuştu: “Hangi soyadını kullanacağına kadın kendi karar verir. AYM böyle dedi ama yeni düzenleme ile bir anayasal kazanım tekrar ellerinden alınmaya çalışılıyor. Devlet olarak sana ne? Kadınlar kararlarını kendileri verirler.

ÖĞRETMEN DİPLOMASI

Şimdi bu zihniyetin Milli Eğitim şubesinden birazcık bahsedelim. Yusuf Tekin eliyle 1 milyon öğretmen diplomasına kapkaç yapacaklar. Milli Eğitim Akademisi ile 1 milyon öğretmen, öğretmen sıfatını kaybedecek, öğretmen adayı olacak, akademide 2 yıl boyunca öğretmeni izleyecek, gözleyecek, paylaşımlarına, yaşam biçimine bakacak, tercihlerini, bağlılığını, biatını sorgulayacak, ona göre karar verecek.”