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Ya fark edilmeseydi! Hastanede korkunç plan: Hemşireler müdahale edince kaçtı

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#Hemşire#Bebek Kaçırma#Gözaltı
Ya fark edilmeseydi Hastanede korkunç plan: Hemşireler müdahale edince kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 13:41

Şanlıurfa’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kıyafeti giyerek bebek kaçırmaya çalıştığı öne sürülen H.İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenidoğan servisinde meydana geldi. H.İ.Ö. isimli kadın, hemşire kıyafeti giyerek hastaneye girdi.

Ya fark edilmeseydi Hastanede korkunç plan: Hemşireler müdahale edince kaçtı

Yenidoğan servisine gelen H.İ.Ö. bir bebeği kucağına alarak servisten çıkarmaya çalıştı. Durumu fark eden görevli hemşirelerin müdahalesi üzerine paniğe kapılan kadın, kucağındaki bebeği bırakarak hastaneden kaçtı.

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Ya fark edilmeseydi Hastanede korkunç plan: Hemşireler müdahale edince kaçtı

Olayın ardından hastane personeli tarafından kısa süreli kovalamaca yaşanırken, şüpheli izini kaybettirdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Ya fark edilmeseydi Hastanede korkunç plan: Hemşireler müdahale edince kaçtı

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli H.İ.Ö. gözaltına alındı. H.İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ya fark edilmeseydi Hastanede korkunç plan: Hemşireler müdahale edince kaçtı

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#Hemşire#Bebek Kaçırma#Gözaltı

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