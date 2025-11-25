Ya 7 ay önce tedbir alınsaydı

Haberin Devamı

İstanbul Şişli’ye bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde bulunan apartmandaki bir dairede 18 Nisan’da ilaçlama yapıldı. İlaçlama sonrası, karşı dairede oturan çiftin 3 yaşındaki çocukları Karan Yazıcı rahatsızlandı. Gece saatlerinde çocuğun sürekli kustuğu gören aile, hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan çocuk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan raporda, ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Yazıcı ailesi ilaçlamayı yapan DSS ilaçlama firmasından şikâyetçi oldu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. DSS firmasının Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek Ailesi’nin kaldığı otelde de ilaçlamayı yapan şirket olduğu öğrenildi.

‘İLAÇLAMAYA DEVAM EDİP CAN ALIYORLAR’

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na avukatları Eylem Karaca ile gelerek dosyayla ilgili bilgi alan Yazıcı ailesi daha sonra basın açıklaması yaptı. Baba Şahin Yazıcı, otopsi raporunun 2 ay önce çıktığını belirterek, şunları söyledi: “Bazı kurumlar o anda harekete geçmiş olsaydı vefat eden Böcek Ailesi de şu an yaşıyor olabilirdi. Bizim tek amacımız şikâyetçi olduğumuzda başka kimselerin canının yanmamasıydı. DSS ilaçlama firması ve oğlumuzun kaldırıldığı hastaneden şikâyetçi olduk. Fakat Böcek ailesinin dosyasından sonra herkes aksiyon aldı, bazı tutuklamalar yapıldı. Bu, biz yavrumuzu kaybettiğimizde de yapılabilirdi. Yapılmadı, yapılmadığı için de şu anda 4 kişilik bir aile vefat etti. Allah rahmet eylesin hepsine, çok üzgünüz. Sadece yavrumuzu kaybetmedik, biz de onunla öldük. Aldığımız nefes canımızı yakıyor. 2 cihanda da ellerim onların yakasında. Bunlar bilinçli olarak insanları öldürüyorlar. Bizim olayımızdan haberdar oldukları halde bunlar 7 aydır ilaçlama yapmaya devam edip can alıyorlar. Göz göre göre insanları öldürüyorlar. Bu bir cinayettir.”

‘FİRMAYLA İLGİLİ 7 AYDIR HİÇBİR İŞLEM YAPILMAMIŞ’

Anne Gamze Yazıcı ise 18 Nisan’da yan dairelerinde ilaçlama yapıldığını ifade ederek, “İlaçlamayı yapan firma yetkilisi herhangi bir uyarıda bulunmadı. Yan dairemizdeki komşumuzun da çocuğu var, ‘Zararı olur mu?’ diye sormuş ilaçlama yapanlara. ‘Bir zararı olmaz siz ertesi gün gelin, evinizi havalandırın, masanızı üzerindeki yemeği bile yiyebilirsiniz’ demişler. Yan komşumuz da bize bunu söyleyince evimizde oturduk. Normalde bütün binanın boşaltılması gerekiyor böyle bir ilaçlama yapılınca. Üstüne basa basa 2-3 defa sormuş yan komşumuz ‘Bir zararı olur mu’ diye. 18 Nisan’da biz akşam eve geldik. O gün evde kaldık. Ertesi gün dışarı çıktık, oyun grubuna gittik. Akşam eve geldik. Hiçbir şeyi yoktu, oğlumun sağlığı gayet yerindeydi. Gece rahatsızlandı, kusma başladı. 20 Nisan sabahı da kaybettik. Zehirlenme olmasına rağmen firmayla ilgili 7 aydır hiçbir işlem yapılmamış, hâlâ ilaçlama yapmaya devam etmişler, can almaya devam etmişler” dedi.