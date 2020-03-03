Y kuşağı nedir? Y kuşağı hangi yıllar ve özellikleri

Y kuşağı demek 1980 ve 1999 yıllar arasında doğan kişilerin oluşturduğu nesil demektir. Yani bir kimsenin y kuşağı içerisinde yer alması için 1980 ve 1999 yılları arasında doğması gerekir. Bu kuşaktan önceki kuşaklar ise X kuşağı olarak anılmaktadır. Y kuşağının araştırmalara göre Vietnam Savaşı'nda sonra ortaya çıktığı da söylenilmektedir.

Y Kuşağı Nedir?

Y kuşağı 1980 ve 1999 yıllarını kapsayan bir dönemi ifade eder. Yani bir kimsenin araştırma konusunda kişiler ya da anketler bu kuşak türlerine göre yapılır. Kişinin yaşına ve doğum tarihine göre hangi kuşakta yer aldığı belirlenir. Eğer, bir kimse 1980 ve 1999 yılları arasında doğmuş ise o kişi Y kuşağı içerisinde yer almaktadır. Bu kuşaktan önceki kuşak X, sonraki kuşak ise Z kuşağı olarak anılır.

Y Kuşağı Özellikleri

Y kuşağının özellikleri doğulan yıla ve döneme göre değişiklik gösterir. Özellikle diğer kuşaklara bakıldığında kuşağının özelliği daha farklıdır. Bu kuşakta yer alan kişiler televizyon ile büyümüş kişilerdir. Yani teknolojiye hakim olmuş, teknoloji ile az da olsa iç içe olan kişilerdir. Bu sebepten dolayı özellik bakımından Y kuşağında yer alan kişiler diğer kuşaklara göre daha yeniliklere açıktırlar. Dünyadaki gelişmeler bu kuşak tarafından yakından takip edilir. Genellikle son teknolojik gelişmelere de daha kısa sürede ayak uydurabilirler.

Y Kuşağı Hangi Yıllar

Nesillerin doğum zamanlarına göre belirlenen kuşaklar 3 çeşittir. X, Y ve Z kuşağı bu nesillerin ifade edilme şeklidir. Y kuşağı ise 1980 ve 1999 yılları arasında doğan kişileri ifade etmektedir. Bazı verilere ve araştırmalara göre ise Y kuşağı 1979 ile 1999 yılları arasını kapsamaktadır.

Y Kuşağı Analizleri

Y kuşağı içerisinde yer alan kişilerin analizleri yapıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır;

-Yeniliklere açıktırlar.

- Teknolojiyi yakından takip ederler.

- Kolaylıkla teknolojiye ayak uydururlar.

- Genellikle farkındalığı yüksek kişilerdir.

- Araştırmaya ve sorgulamaya meraklı olurlar.

- Yaratıcılardır.