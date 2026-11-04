X-Ray ve dedektör köpekler devrede: 4 ayrı noktada 459 kilo zehir yakalandı

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç şüpheli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi.

Yapılan taramada aracın yakıt deposunda tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, 109 paket içerisinde 118 kilo 658 gram kokain, 32 paket içerisinde ise 25 kilo 744 gram esrar ele geçirildi.

NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLERİNDEN KAÇAMADILAR

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir TIR, ekiplerce riskli değerlendirilerek X-Ray taramasına yönlendirildi.

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Tarama sonucunda aracın yakıt deposunda tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine narkotik köpekleri 'Yappa' ve 'Atlas' ile detaylı arama gerçekleştirildi. Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan yakıt deposunda, 85 paket içerisinde 81 kilo 134 gram esrar ele geçirildi.

İPSALA'DA 219 KİLO 63 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, X-Ray taramasına sevk edildi.

X-Ray taramasında tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine narkotik köpeği 'İda' ile gerçekleştirilen kontrollerde, şüpheli bölgede yapılan detaylı aramada 200 paket içerisinde 219 kilo 63 gram esrar ele geçirildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 15 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan üç yolcunun bagajları kontrol edildi. Yapılan kontrollerde toplam 15 kilo eroin ele geçirildi.

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'ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERMİYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığı olarak, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi havada, karada ve denizde, 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; ileri teknoloji sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermemekte, ülkemizin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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