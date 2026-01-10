X, Meta, Google Türkiye’yi işgal ediyor: Yabancılar reklamla fonlandı

Haberin Devamı

Yabancı sanal medya ve dijital platformlar uzun yıllardır sessiz bir işgal gerçekleştiriyor. Türkiye’ye yatırım da yapmıyorlar istihdam da sağlamıyorlar ancak bu ülkeden kazandıkları milyarlarca doları ülkelerine götürüyorlar. 2024’te X, Meta, Google, Tiktok'a Türkiye’den yaklaşık 158 milyar TL reklam geliri aktarıldı. Türkiye nasıl bir önlem almalı. Uzmanı cevapladı…

Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık “Bu platformlar toplumların algı yapısını şekillendirebiliyor, siyasi ve sosyal gerilimleri tetikleyebiliyor ve ülkelerin iç dengelerini doğrudan müdahale edebiliyor” ifadelerini kullandı.

Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık sözlerine şöyle devam etti;

“Yabancı platformlarda paylaşılan her video her görsel ve her içerik bugün Gazze’de sadece bir paylaşım olarak kalmıyor doğrudan ya da dolaylı biçimde bir silaha bir finansman kaynağına ve bir propaganda aracına dönüşüyor bu platformlar çatışma görüntülerinden insanlık dramına kadar her içeriği algoritmalar üzerinden tıklanma izlenme ve reklam gelirine çevirirken ortaya çıkan ekonomik değer emperyal güçlerin kasasına akıyor. Sansür, gölgeleme ve algoritmik manipülasyonlarla şekillenen bu ortamda bilgi savaşının kuralları emperyal merkezler tarafından belirleniyor. Dijital alan mazlumun sesini kısmak, zalimin politikalarını normalleştirmek için stratejik bir cepheye dönüştürülüyor.”

Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ise "Dijital medya, sanal medya buralar yeni bir operasyon merkezi oldu diyerek sözlerine devam etti; Yaptıkları bu işten para kazanıyorlar bu paraları yurt dışına akıtıyorlar. Yerli şirketler desteklenecek tedbirleri mutlaka almalı. Ulusal ve milli yayın yapıyorlar. Ülkenin altını oymaya çalışan şirketlerinde acilen önüne yasal tedbirlerle bu ekonomik özgürlük kaldırılacak şekilde birtakım tedbirler getirilmeli. Vergide kolaylık asla sağlanmamalı. LGPT denen sapkınlığı yayınlanan belgesel ve dizilerle yeni nesne şırıngalayacaksın aktaracaksın bunun için sana hiç hesap soranda olmayacak. Bunu da üstelik para kazanarak yapacaksın. İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Avukat Cankara Birgir, “Gazze’ye yönelik yapılan paylaşım çalışmaları, etkinlikler, davetler büyük ölçekte yabancı sanal ağlarının sansürüne maruz kaldı."dedi.

TÜRKİYE YABANCILARI REKLAMLA FONLADI

Türkiye’de medya alanında adım adım gizli bir strateji hayata geçirilmek isteniyor? Son yıllarda yabancı sanal ve dijital platformların reel piyasa koşullarına sadece 2024 yılında Türkiye’de reklam aracılığıyla yabancı medya platformlarına yaklaşık 158 milyar TL aktarıldı. Böyle devam ederse birkaç yıl içinde Türkiye’de yerel ve bağımsız medyanın ayakta kalması çok zor bir hale gelecek.

Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Türkiye'de ciddi bir kullanıcı kitlesinden reklam ve veri üzerinden yüksek gelir elde eden bu şirketlerin ne içerik sorumluluğu ne de tam anlamıyla mali yükümlü üstlenmemesi dijital egemenlik ve adalet duygusu açısından ciddi bir çelişki yaratmaktadır. Sonuçta ortaya çıkan tablo yükümlülükten muafa kazançtan azade olmayan denetimsiz fakat etkisi son derece güçlü bir dijital aktörler alanıdır" ifadesini kullandı.