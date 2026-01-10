×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

X, Meta, Google Türkiye’yi işgal ediyor: Yabancılar reklamla fonlandı

Güncelleme Tarihi:

#Dijital İşgal#Sanal Medya#Algı Mühendisliği
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 12:20

Türkiye'nin yasalarını hiçe sayan yabancı sanal medya platformlar artık bir milli güvenlik sorunu haline geldi. Yatırım yapmadan kazandıkları parayla Türkiye'yi hedef alan algoritmalarla toplum mühendisliği yapıyorlar. Bazı Avrupa ülkelerinin de aralarında olduğu birçok sayıda devlet konu ile ilgili yaş sınırlaması gibi önlemler almaya başladı. Peki Türkiye ne yapmalı?

Haberin Devamı

Yabancı sanal medya ve dijital platformlar uzun yıllardır sessiz bir işgal gerçekleştiriyor. Türkiye’ye yatırım da yapmıyorlar istihdam da sağlamıyorlar ancak bu ülkeden kazandıkları milyarlarca doları ülkelerine götürüyorlar. 2024’te X, Meta, Google, Tiktok'a Türkiye’den yaklaşık 158 milyar TL reklam geliri aktarıldı. Türkiye nasıl bir önlem almalı. Uzmanı cevapladı…

Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık “Bu platformlar toplumların algı yapısını şekillendirebiliyor, siyasi ve sosyal gerilimleri tetikleyebiliyor ve ülkelerin iç dengelerini doğrudan müdahale edebiliyor” ifadelerini kullandı.

Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık sözlerine şöyle devam etti;

“Yabancı platformlarda paylaşılan her video her görsel ve her içerik bugün Gazze’de sadece bir paylaşım olarak kalmıyor doğrudan ya da dolaylı biçimde bir silaha bir finansman kaynağına ve bir propaganda aracına dönüşüyor bu platformlar çatışma görüntülerinden insanlık dramına kadar her içeriği algoritmalar üzerinden tıklanma izlenme ve reklam gelirine çevirirken ortaya çıkan ekonomik değer emperyal güçlerin kasasına akıyor. Sansür, gölgeleme ve algoritmik manipülasyonlarla şekillenen bu ortamda bilgi savaşının kuralları emperyal merkezler tarafından belirleniyor. Dijital alan mazlumun sesini kısmak, zalimin politikalarını normalleştirmek için stratejik bir cepheye dönüştürülüyor.”

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİstanbulda gece kulüplerine uyuşturucu operasyonu Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltına alındıİstanbul'da gece kulüplerine uyuşturucu operasyonu! Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltına alındıHaberi görüntüle

Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ise "Dijital medya, sanal medya buralar yeni bir operasyon merkezi oldu diyerek sözlerine devam etti; Yaptıkları bu işten para kazanıyorlar bu paraları yurt dışına akıtıyorlar. Yerli şirketler desteklenecek tedbirleri mutlaka almalı. Ulusal ve milli yayın yapıyorlar. Ülkenin altını oymaya çalışan şirketlerinde acilen önüne yasal tedbirlerle bu ekonomik özgürlük kaldırılacak şekilde birtakım tedbirler getirilmeli. Vergide kolaylık asla sağlanmamalı. LGPT denen sapkınlığı yayınlanan belgesel ve dizilerle yeni nesne şırıngalayacaksın aktaracaksın bunun için sana hiç hesap soranda olmayacak. Bunu da üstelik para kazanarak yapacaksın. İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Avukat Cankara Birgir, “Gazze’ye yönelik yapılan paylaşım çalışmaları, etkinlikler, davetler büyük ölçekte yabancı sanal ağlarının sansürüne maruz kaldı."dedi.

TÜRKİYE YABANCILARI REKLAMLA FONLADI

Türkiye’de medya alanında adım adım gizli bir strateji hayata geçirilmek isteniyor? Son yıllarda yabancı sanal ve dijital platformların reel piyasa koşullarına sadece 2024 yılında Türkiye’de reklam aracılığıyla yabancı medya platformlarına yaklaşık 158 milyar TL aktarıldı. Böyle devam ederse birkaç yıl içinde Türkiye’de yerel ve bağımsız medyanın ayakta kalması çok zor bir hale gelecek.

Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Türkiye'de ciddi bir kullanıcı kitlesinden reklam ve veri üzerinden yüksek gelir elde eden bu şirketlerin ne içerik sorumluluğu ne de tam anlamıyla mali yükümlü üstlenmemesi dijital egemenlik ve adalet duygusu açısından ciddi bir çelişki yaratmaktadır. Sonuçta ortaya çıkan tablo yükümlülükten muafa kazançtan azade olmayan denetimsiz fakat etkisi son derece güçlü bir dijital aktörler alanıdır" ifadesini kullandı.

Gözden KaçmasınOrhan Şen tarih vererek uyardı: İstanbula kar yağacak ve aniden bastıracak | Kuvvetli kar yağışı ve sağanak etkili olacak: 48 ilde alarma geçildiOrhan Şen tarih vererek uyardı: 'İstanbul'a kar yağacak ve aniden bastıracak' | Kuvvetli kar yağışı ve sağanak etkili olacak: 48 ilde alarma geçildiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dijital İşgal#Sanal Medya#Algı Mühendisliği

BAKMADAN GEÇME!