X kuşağı nedir? X kuşağı hangi yıllar ve özellikleri

Dünya çapında yayılan nesil sınıflandırılması oldukça merak uyandırmaktadır. Bu nesil sınıflandırması bilim, siyaset, demografi, ekonomi, sosyoloji ve klinik psikoloji gibi alanlardan elde edilen verilere göre belirlenmektedir. X,Y,Z kuşağı olarak tanımlanan nesil sınıflandırması bulunmaktadır. X kuşağı olarak nitelendirilen nesil 1965- 1980 yılları arasında doğan insanlardan oluşmaktadır.

X Kuşağı Nedir?

X kuşağı 1965 yılı ile 1980 yılı arasında doğan insanları kapsayan nesil sınıflandırması olarak değerlendirilmektedir. Bu sınıflandırmaya göre bu yıllar arasında doğan bireylerin ortak ve güçlü yönleri bulunmaktadır. X kuşağı sınıfında yer alan bireylerin ortak özellikleri kuşağın özellikleri kabul edilmektedir. X kuşağı özellikleri çeşitli veri, araştırma ve analizler sonucuna göre belirlenmiştir.

X Kuşağı Özellikleri

-Sadık, çalışkan, otoriteye saygılı, aidiyet duygusu güçlü bireyler yoğunluktadır.

-Yaşamak için çalışmayı benimsemişlerdir ve çalışmayı eğlenceli hale getirebilmişlerse.

-Dönüşümler ve gelişmeleri yaşamışlar ve uyum sağlamışlardır.

-Aile yapılarının zorlu süreçten geçtiği dönemlerimde kendi kendine yetebilen becerikli bireyler olmuşlardır.

-Teknoloji ile uyum sağlamış bilgisayar ve hizmet ekonomisinin oluşmasında etkili olmuşlardır.

-Ekonomik anlamda değişime ve bağımlılığın az olduğu dönemde, değişime uyum sağlamışlardır.

-Yaşamak için çalışan bu nesil sabırlı ve çalışmayı seviyor. Çalışmayı eğlenceli ve daha zevkli hale getirebiliyor.

X Kuşağı Hangi Yılları Kapsamaktadır?

X kuşağı 1965 ile 1980 yıllarını kapsamaktadır. Bu yıllar arasında doğan her birey x kuşağı olarak değerlendirilmektedir. Tüm özelliklerini, kazanım ve becerilerini dönemin şartlarına göre kazanmışlardır.

X Kuşağı Analizi

X kuşağı genel özellikleri belirlenirken dönem şartları ve bu şartlar karşısında insanların gösterdiği tepkiler dikkate alınmıştır. X kuşağı analizinde bireylerin;

- Güçlü özelliklerinin yoğun olduğu,

Kendi kendine yetebilme becerisi geliştirdikleri

- Çalışmayı sevdikleri ve çalışmayı eğlenceli hale getirdikleri,

- Değişim, gelişim ve teknolojiye uyum noktasında sorun yaşamadıkları,

- Otoriteye, kurallara saygılı oldukları,

- Topluma duyarlı ve üretken oldukları,

- Zorlu süreçte olan aile kavramına sadık ve bağlı oldukları, sonuçları elde edilmiştir.