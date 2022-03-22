WWF Türkiye uyardı! Ormanları yanmadan koruyalım

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WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği’nden bir grup akademisyenin işbirliği ile “Akdeniz Bölgesi’ndeki Büyük Orman Yangınlarının Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri” adlı bir rapor hazırlandı. 33 sayfalık kapsamlı rapor 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’de her yıl ortalama 2-3 bin orman yangınının meydana geldiği belirtilen raporda, geçen sene 25 Temmuz’dan sonraki 15 günde 54 ilde 16’sı büyük olmak üzere 250’nin üzerinde orman yangının meydana geldiği ve bu yangınlarda 150 bin hektar ormanlık alanın etkilendiği ifade edildi. Rapora göre 13 kişi yangınlardan dolayı hayatını kaybetti, Antalya ve Muğla bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında ise 34 bin 721 büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan öldü. Ayrıca 6 bin 700 civarında arılı kovan da yangından zarar gördü.

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HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli yangınla mücadelede gösterilen seferberliğin yangınları önlemek için de göstermenin mümkün olduğunu vurgularken, WWF-Türkiye Direktörü Dr. Sedat Kalem ise “Geçen yaz yaşadığımız acı tecrübe gösterdi ki; gelecekte ölçeği, şiddeti ve sıklığı artması beklenen büyük orman yangınlarına karşı yeterince hazırlıklı değiliz. 2021 yangınları aynı zamanda yeterli kapasiteye sahip söndürme filosuyla, kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya ihtiyacımızı da gözler önüne seren bir uyarı niteliğindeydi” dedi.

FİLO KURULMALI

Raporda orman yangınlarını önlemek için bazı öneriler de sunuldu. Erken uyarı ve hızlı müdahaleyi kolaylaştıracak yeni teknolojik uygulamaların geliştirilmesi, yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde orman altı yanıcı maddelerin azaltılması, tampon bölgeler oluşturma ve Türkiye koşullarına uygun, yüksek kapasiteli ve etkin çalışan yangın uçağı, helikopter, hava aracı ve yangın söndürme filosunun oluşturulması raporda yer alan önerilerden bazıları.