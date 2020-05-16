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Haber Giriş: 16.05.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Work Ne Demek? Work Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

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Work Ne Demek? Work Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
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Work, sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle, kullanım alanı bakımından önem taşıyan kelimeler arasındadır. Bu bakımdan 'work' kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve cümlelerinizde sıklıkla kullanabilirsiniz. Work ne demek? Work kelimesinin anlamı nedir detaylarıyla derledik.

İngilizce bir sözcük olan 'work' kelimesinin Türkçede anlamı 'iş' demektir. Son yıllarda, dilimizde de İngilizce haliyle, sıkça kullanıldığı görülmektedir.

 Work Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

 İngilizceden dilimize 'iş' olarak çevrilmekte olan 'work' kelimesinin bilinen anlamı dışında daha birçok manası bulunmaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılanları şu şekildedir; Çalışmak, işe yaramak, yapıt, eser, görev kelimeleridir. Genel olarak kullanımına baktığımızda; çözmek, meşgul olmak, düzenlemek, hizmet görmek, iş yapmak, etkili olmak anlamlarına gelmektedir. Ticaret ve ekonomi anlamında kullandığımızda; fabrika, görev, mesai harcamak, emek, atölye anlamlarına gelir. Medikal olarak; ergo ve çalışma anlamlarına gelmektedir.

 Tüm kullanım alanlarını incelediğimizde, 'work' kelimesini genel olarak karşılayabilecek kelime tam olarak 'iş' tir. Örnek bir kaç cümle olarak; 'I'm at work' (İşteyim) veya ' I have too many work to do' ( yapılacak çok işim var.)

 

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