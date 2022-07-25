WOMEN-20 Zirvesi TİKAD'ın Türkiye Delegasyonu Başkanlığında Endonezya'da gerçekleştirildi

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G20 Türkiye dönem başkanlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın gayretleri ve diğer ülke liderlerini ikna etmesi sayesinde 2015 yılında G20 bünyesinde kurulan Women-20 (W20) açılım grubu, her yıl G20 ülkelerinin dönem başkanlıklarına paralel olarak ilerliyor.

Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürüten Endonezya’da temmuz ayında yapılan W20 Zirve’sinde Türkiye Delegasyonu Başkanlığını Türkiye İş Kadınları Derneği ( TİKAD ) üstlendi.

G20 üyesi ülkelerin kadın temsilcileriyle bir yıl boyunca yürütülen ortak çalışmaların neticesinde liderlere sunulacak ortak metin Endonezya’da yapılan W20 Zirvesi’nde tamamlandı.

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Women-20’nin uluslararası alanda kadınların güç birliğinin önemli bir zemini olduğunu söyleyen TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut “Sadece kendi ülkelerimizle sınırlı kalmadan bütün dünyadaki kadınlar için daha iyi koşulların sağlanması amacıyla, güçlerini ve birikimlerini birleştiren kadınlar olarak bu yılki W20 zirvesinde hedeflerimize ulaşmak için bir adım daha attığımıza inanıyorum” dedi. Hazırlık sürecinin oldukça yoğun geçtiğini belirten Nilüfer Bulut “Çaba harcayan bütün ülke temsilcilerini kutluyorum, biz TİKAD olarak Türkiye Delegasyonu Başkanlığını yürütmekten ülkemiz adına elbette büyük gurur duyduk. Özellikle kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer almasının kadınların her alanda güçlendirilmesi gayretlerinde kilit önemde olduğuna inanıyorum. Başta Women-20 olmak üzere bütün uluslararası platformlarda bunun dile getirilmesinin ve bu konudaki çalışmaların ortaklaşmasının önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.İçinde kadının olmadığı bir ekonominin başarıya ulaşamayacağını bugün tüm dünyanın artık anladığını vurgulayan TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, kadının ekonomik hayatın içine sokulması için gereken her türlü adımın hızla atılması yönündeki artan trendin arkasındaki nedenin bu olduğunun altını çizdi ve “Zenginleşme ve refahın tabana yayılmasının yolu, hayatın yarısı olan kadınların, ekonominin ve yönetimin de yarısında yer almalarından geçmektedir” dedi.

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W20 çalışmaları hakkında kısaca bilgi veren“Bu yılki W20 çalışmalarında öncelikli 5 başlık belirledik, her yıl dönem başkanı ülkenin öne çıkardığı öncelikli başlıklar üzerinde yıl boyu birlikte çalışarak, G20 Zirvesi’nde liderlere sunulmak üzere konsensüse dayalı bir metin ortaya çıkarıyoruz. Bu yıl da, her tür ayrımcılıktan uzak bir tutumla eşitlikçiliğin temel alınmasının gereğini, ekonominin içinde daha fazla yer tutması için kadınların kontrolündeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere daha fazla destek olunmasını, sağlık alanında kadınları dikkate alan eşitlikçi bir anlayışın önemini, kırsal kesimdeki kadınların sorunlarına dönük çözümlerimizi, engelli kadınların yaşadıkları güçlüklere eşitlikçi çözümler geliştirilmesinin gereğini ele alan başlıklarda bir ortak metin hazırladık” diye konuştu.

TİKAD’ın kurulduğu günden bu tarafa kadınların özellikle ekonomik alanda daha etkin olmaları gerektiğinin altını çizdiğini dile getiren Nilüfer Bulut şunları söyledi:

“Kadınların finansa erişim konusunda maruz kaldıkları sıkıntılar, o ülkedeki kadınların ekonomik hayata katılmasının önündeki engel demektir. Bir yandan kadının istihdam alanları yaratmasını ve ekonomiye dahil olmasını istiyoruz, ama finansa erişim olanaklarından mahrum bırakıyoruz. Bu, çözmek zorunda olduğumuz bir çelişkidir. TİKAD’a gelen taleplerden biliyorum ki, finansa erişim imkanlarını ya bilemediği için ya da kredi başvurularında kendisinden istenen teminatlara sahip olmadığı için işletmesini kapatmak zorunda kalmış, oysa belki biraz destekle ilerleyecek birçok kadın var.”

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Bunun ülkeler için ciddi bir ekonomik kayıp da yarattığını vurgulayan Nilüfer Bulut “Onları nasıl üretim piyasasına dahil edeceğimizi ve nasıl ekonominin içinde tutacağımızı ciddiyetle ele almak zorundayız. Unutulmamalıdır ki, kadın işletmelerin sayısını çoğaltmak, bir ülkede ekonomiyi doğrudan ve tabandan etkileyebilecek bir unsurdur. Böyle ulusla arası toplantılarda görüyoruz ki, bunlar aslında tüm dünyadaki kadınların ortak sorunları, biz işte W20 zirvesinde bu ortak problemlere ortak çözümler geliştirme ve karar alıcıların dikkatini buna çekme gayretindeyiz. Women-20 kurulduğundan bu yana çok yol kat etti, kadınlar için daha da büyük işler yapacağımıza yürekten inanıyorum. TİKAD olarak W20 zirvesinde Türkiye’yi delegasyon başkanı olarak temsil etmek bizim için hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir kıvanç oldu. Yıl boyunca süren çalışmaların ardından, diğer ülke delegeleriyle ortak bir metin üzerinde konsensüs sağlanması ve öncelikli başlıkların detaylandırılması, tecrübelerin paylaşılması ve kapsayıcı bir deklarasyonun ortaya çıkartılması önemli çaba ve gayret gerektiriyor." diye konuştu.

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TİKAD adına W20 çalışma grubunun başkanlığını üstlenen TİKAD yönetim kurulu üyesi Esin Güral Argat ise şunları söyledi “Her alanda kadının güçlendirilmesi adına küresel ölçekte bir çalışma yürüten Women-20; inanıyorum ki sadece G20 ülkeleri için değil, tüm ülke kadınları için yol açıcı bir misyon üstleniyor. Kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunların ortak paydası üzerinde yükselen bir çalışma bu aslında. Biz TİKAD olarak, delegasyonumuzda yer alan KAGİDER ve KADEM gibi iki değerli derneğin de katkısı ve iş birliğiyle Türkiye’yi en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Ülkemiz adına çalışmaya tecrübe ve birikimlerimizi Türkiye’yi daha da ileri taşımak için seferber etmeye gururla devam edeceğiz.”