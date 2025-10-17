×
Women-20 Zirvesi Güney Afrika’da

Güncelleme Tarihi:

#Women-20#Güney Afrika#Tikad
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 07:00

2015 yılında Türkiye Dönem Başkanlığı’nda G20’nin resmi açılım gruplarından biri olarak kurulan Women-20’nin bu yılki Zirvesi, 12-14 Ekim tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde dünyanın dört bir yanından, alanlarında uzman kadın liderlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

 “Adil Bir Geleceği Şekillendiren Kadınlar” mottosuyla yapılan ve üç gün süren zirveye, bu sene Türkiye Heyetine Başkanlık eden Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) adına, Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, YİK Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve W20 Türkiye Delegasyonu Başkanı Esin Güral Argat katıldı. W20’nin 10. yılını da kutladığı dönemde düzenlenen zirve, kadın girişimciliğini büyütmek, finansal kapsayıcılığı artırmak, dijital eşitliği sağlamak ve liderlikte fırsat eşitliğini güçlendirmek gibi birçok başlıkta küresel politikaların şekillendirilmesinde önemli bir platform olma özelliği taşıyor. TİKAD, W20’nin Türkiye’deki güçlü paydaşı olarak, kadınların ekonomiye ve toplumsal yaşama eşit katılımı için kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle projeler geliştiriyor ve kadınların her alanda güçlenmesi için öncülük ediyor.

