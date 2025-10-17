Women-20 Zirvesi Güney Afrika’da

Haberin Devamı

“Adil Bir Geleceği Şekillendiren Kadınlar” mottosuyla yapılan ve üç gün süren zirveye, bu sene Türkiye Heyetine Başkanlık eden Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) adına, Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, YİK Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve W20 Türkiye Delegasyonu Başkanı Esin Güral Argat katıldı. W20’nin 10. yılını da kutladığı dönemde düzenlenen zirve, kadın girişimciliğini büyütmek, finansal kapsayıcılığı artırmak, dijital eşitliği sağlamak ve liderlikte fırsat eşitliğini güçlendirmek gibi birçok başlıkta küresel politikaların şekillendirilmesinde önemli bir platform olma özelliği taşıyor. TİKAD, W20’nin Türkiye’deki güçlü paydaşı olarak, kadınların ekonomiye ve toplumsal yaşama eşit katılımı için kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle projeler geliştiriyor ve kadınların her alanda güçlenmesi için öncülük ediyor.