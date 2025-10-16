Women 20 Zirvesi bu yıl Güney Afrika Cumhuriyeti’nde gerçekleşti

Haberin Devamı

“Adil Bir Geleceği Şekillendiren Kadınlar” mottosuyla yapılan ve üç gün süren Zirve’ye, bu yıl Türkiye Heyetine Başkanlık eden Türkiye İş Kadınları Derneği ( TİKAD) adına, Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, YİK Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve W20 Türkiye Delegasyonu Başkanı Esin Güral Argat katıldılar.

W20’nin 10. yılını da kutladığı bu özel dönemde düzenlenen Zirve, kadın girişimciliğini büyütmek, finansal kapsayıcılığı artırmak, dijital eşitliği sağlamak ve liderlikte fırsat eşitliğini güçlendirmek gibi birçok başlıkta küresel politikaların şekillendirilmesinde önemli bir platform olma özelliği taşıyor. TİKAD, W20’nin Türkiye’deki güçlü paydaşı olarak, kadınların ekonomiye ve toplumsal yaşama eşit katılımı için kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle projeler geliştiriyor ve kadınların her alanda güçlenmesi için öncülük ediyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin resmi makamlarının da yer aldığı zirve’de bir konuşma yapan Türkiye Delegasyonu Başkanı Esin Güral Argat, Türkiye’nin bu on yıllık süreçteki başarımlarının vurgulayarak, “G20 Dönem Başkanlığı’nı üstlenen ilk Afrika ülkesi olarak Güney Afrika; dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik ilkelerine yeni bir dinamizm kazandırıyor. Bu ilkeler, W20’nin misyonunun da temelini oluşturuyor. W20, 10 yılda kadınların ekonomik hayatta eşit temsili için dönüştürücü bir güç haline geldi. Türkiye’de de bu çerçevede kadın girişimciliğini destekleyen programlar, cinsiyet duyarlı bütçeleme modelleri ve mentorluk ağları geliştirdik. Bugün geldiğimiz nokta, kadınların ekonomideki rolünün ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Kadınların güçlenmesi sadece bir eşitlik meselesi değil, küresel kalkınmanın itici gücüdür. Bu vizyonla TİKAD ve Türkiye, önümüzdeki dönemde finansal erişimi güçlendirmek, dijital ekonomide fırsat eşitliğini sağlamak ve liderlikte kadın temsilini artırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

G20 Türkiye dönem başkanlığı yönlendirme komitesi’nin resmi görevlendirmesiyle, kuruluşundan itibaren W20 çalışmalarını planlama, yürütme ve etkin şekilde hayata geçirme görevi Türkiye’nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden olan TİKAD, KAGİDER ve KADEM’ e verildi, yıl boyu süren W20 çalışmalarını bu üç dernek birlikte yürüterek, ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar.

Johannesburg’da yapılan Güney Afrika Women20 (W20) Zirvesinde, bir çok konu başlığı etkili konuşmacıların yer aldığı panellerde ele alındı. Yıl boyu süren çalışmalar neticesinde üye ülkelerin oy birliğiyle kabul ettiği Sonuç Bildirgesi Güney Afrika Cumhuriyeti İnsan Yerleşimleri Bakanı Thembisile Simelane'ye sunuldu. G20 liderlerine iletilecek olan bildirgede girişimcilik ve finansal katılım, bakım ekonomisi, eğitim, bilim, teknoloji, iklim adaleti, kadınlara yönelik şiddet konularında çözüm önerileri yer alıyor.

'Adil Bir Gelecek İçin Dayanışma İçindeki Kadınlar' temasıyla düzenlenen W20 Güney Afrika Zirvesi, küresel liderleri, araştırmacıları, politika yapıcıları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmeyi ve kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlıyordu.

Güney Afrika Women20 (W20) Zirvesi, Delegelerin, G20 liderlerine dünya çapında kadınların ve kız çocuklarının hayatlarını önemli ölçüde etkileyen temel alanlara öncelik vermeleri çağrısında bulunmasıyla sona erdi.