WOMEN 20 10. yılında

Kadın 20 (Women 20-W20), dünyanın en etkili küresel ekonomik işbirliği platformu olan Yirmiler Grubu’nun (G20) açılım gruplarından biri olarak, 2015 yılında Türkiye’nin Dönem Başkanlığı sırasında kuruldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık bir yıl boyunca G20 ülke liderleriyle yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği neticesinde oy birliğiyle hayata geçirilen W20’nin ilk zirvesi aynı yıl İstanbul’da kendisinin tüm liderlere teşekkürlerini sunduğu açılış konuşmasıyla gerçekleştirildi. Kuruluş kararının ardından, G20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi’nin resmi görevlendirmesiyle W20 çalışmalarını planlama, yürütme ve etkin şekilde hayata geçirme görevi Türkiye’nin alanlarında en güçlü üç sivil toplum örgütü olan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM) verildi.

DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK

Son 10 yılda, KAGİDER, TİKAD ve KADEM’in demokratik ve koordinasyon içindeki işbirliği diğer ülkelere de örnek olarak W20 politikalarına çok yönlü katkılar sundu. Özellikle her kuruluşun hem proje ve çalışmalarını hem de Türkiye’de öne çıkan iyi uygulama örneklerini uzman ve deneyimli delegeleri aracılığıyla sunması, her politika belgesine toplumların bağlam ve ihtiyaçlarına göre etki etmesi ve diğer grup ülke temsilcileri ile Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu gibi en önemli uluslararası etkinliklerde birlikte çalışmalar gerçekleştirmesi, Türkiye’nin küresel düzeyde görünürlüğünü ve temsiliyetini güçlendirmişti.





TEMEL AMAÇ KADINLARI GÜÇLENDİRMEK

W20’nin temel görevi; kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için yapılması gereken çok yönlü kadın hakları savunuculuğu temalarını belirlemek, yıl boyunca bu konularda çalışmalar yürütmek ve elde edilen sonuçları Liderler Zirvesi’nde ele alınmak üzere G20’ye tavsiyeler şeklinde sunmak. Her yıl öne çıkan ekonomik, toplumsal ve politik değişimlere ve ihtiyaçlara göre belirlenen temalar üzerine yoğunlaşan çalışma gruplarının başlıkları “Kadın Girişimciliği ve Finansal Kapsayıcılık,” “Tarım,” “İklim Adaleti ve Çevre,” “Kadına Yönelik Şiddet,” “Bakım Ekonomisi,” “Afet Yönetimi,” “Dijitalleşme” ve “Yapay Zeka” şeklinde sıralanıyor.

G20 LİDERLERİNE

Dönem başkanı ülkenin liderliğinde, G20 ülkelerinden çok sayıda uzman delegenin bu çalışma gruplarıyla yaptığı uzun ve ayrıntılı istişareler sonucunda hazırlanan W20 deklarasyonu, G20 liderlerine sunuluyor. Her yıl yayımlanan bu deklarasyonlar; önceki yılların başarı ve kazanımları üzerine inşa ediliyor, kadınların karşılaştıkları yeni zorlukları da ele alarak küresel kadın politikalarının şekillenmesine önemli katkılar sağlıyor.

KADINLARIN TEMSİLİNDE ARTIŞ

10 yıllık süreçte Türkiye’de akademide kadın temsiliyetinde önemli bir artış oldu. YÖK verilerine göre, kadın akademisyen oranı yüzde 47’ye çıktı. Dolayısıyla, akademide cinsiyet dengesi açısından önemli bir yol alındı. Buna paralel olarak, yüksek öğretime erişimde kadın öğrenci oranı yüzde 53’e yükseldi.