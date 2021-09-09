Windows 11 ne zaman çıkacak? Tarih detayları

Windows 11, Microsoft'un yapmış olduğu duyuruya göre 2021 yılının ilerleyen aylarında kullanıma sunulacak. Yeni sürüm yayına çıkmadan önce bazı detayları açıklayan Microsoft, kullanıcıların bu süre zarfında hazırlanmak için yapabileceklerini sıraladı. Ayrıca Microsoft, Windows 10 için son tarihin 14 Ekim 2025 olduğunu duyurdu.

WİNDOWS 11 NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

Mevcut Windows 10 bilgisayarınız Windows 10'un en güncel sürümünü çalıştırıyorsa ve minimum donanım gereksinimlerini karşılıyorsa Windows 11 işletim sistemine yükseltilebilecektir. Kademeli olarak kullanıma sunulacak olan yükseltme planının, henüz kesin olmamakla birlikte günümüzde kullanılmakta olan cihazların çoğu için 2022 yılının ilk aylarında hazır olacağını öngörmekteyiz. Yükseltme seçeneği, Windows 11 yükseltmesine uygun olan Windows 10 bilgisayarların tümüne aynı anda sunulmayacaktır. Bilgisayarınızın yükseltmeye uygun olup olmadığını görmek için Bilgisayar Sistem Durumu Denetimi uygulamasını indirin ve çalıştırın. Yükseltmeler kademeli olarak sunulmaya başladığında, Ayarlar/Windows Update bölümüne giderek cihazınız için hazır olup olmadığını denetleyebilirsiniz.

WİNDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC) RAM: 4 gigabayt (GB) Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı Not: Daha fazla ayrıntıyı aşağıdaki "Windows 11 işletim sistemini güncel tutmak için depolama alanı hakkında daha fazla bilgi" kısmında bulabilirsiniz. Sistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikli TPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0 Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bit İnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir. Windows 11 Home'da bir cihazı S modundan çıkarmak için de internet bağlantısı gerekir. S modu hakkında buradan daha fazla bilgi edinin. Tüm Windows 11 sürümlerinde, güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir. Bazı özellikler için Microsoft hesabı gerekir.

BAZI ÖZELLİKLER KALDIRILACAK

Windows 10'dan Windows 11 işletim sistemine yükseltme yaptığınızda veya bir Windows 11 güncelleştirmesi yüklediğinizde bazı özellikler kullanım dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Etkilenen önemli özelliklerden bazıları hakkında bilgi için lütfen aşağıdakileri inceleyin:

Cortana artık ilk önyükleme deneyimine dahil edilmeyecektir ve Görev Çubuğu'na sabitlenmeyecektir.

artık ilk önyükleme deneyimine dahil edilmeyecektir ve Görev Çubuğu'na sabitlenmeyecektir. Microsoft hesabıyla oturum açıldığında masaüstü duvar kağıdı , cihazda dolaşımda kullanılamaz.

, cihazda dolaşımda kullanılamaz. Internet Explorer devre dışı bırakılmıştır. Yerine, bazı senaryolarda faydalı olabilecek IE Modu'nu da içeren Microsoft Edge önerilmektedir.

devre dışı bırakılmıştır. Yerine, bazı senaryolarda faydalı olabilecek IE Modu'nu da içeren Microsoft Edge önerilmektedir. Matematiksel Giriş Paneli kaldırılacaktır. Matematik giriş denetimini ve tanımayı içeren Matematik Tanıma, istek üzerine yüklenebilir. OneNote gibi uygulamalardaki mürekkepli matematik özelliği bu değişiklikten etkilenmez.

kaldırılacaktır. Matematik giriş denetimini ve tanımayı içeren Matematik Tanıma, istek üzerine yüklenebilir. OneNote gibi uygulamalardaki mürekkepli matematik özelliği bu değişiklikten etkilenmez. Haberler ve İlgi Alanları gelişti. Yeni işlevsellik eklendi. Görev Çubuğu'nda Arabirim Öğeleri simgesine tıklayarak bu işlevselliği bulabilirsiniz.

gelişti. Yeni işlevsellik eklendi. Görev Çubuğu'nda Arabirim Öğeleri simgesine tıklayarak bu işlevselliği bulabilirsiniz. Kilit Ekranı'ndan Hızlı Durum ve ilişkili ayarlar kaldırılmıştır.

ve ilişkili ayarlar kaldırılmıştır. S Modu şimdilik sadece Windows 11 Home sürümünde kullanılabilecektir.

şimdilik sadece Windows 11 Home sürümünde kullanılabilecektir. Ekran Alıntısı Aracı kullanılabilmeye devam edecektir ancak Windows 10 sürümündeki eski tasarım ve işlevlerin yerine, önceden Ekran Alıntısı ve Taslak adıyla bilinen uygulamanın tasarımı ve işlevleri sunulacaktır.

kullanılabilmeye devam edecektir ancak Windows 10 sürümündeki eski tasarım ve işlevlerin yerine, önceden Ekran Alıntısı ve Taslak adıyla bilinen uygulamanın tasarımı ve işlevleri sunulacaktır. Başlat Windows 11 işletim sisteminde büyük değişikliklere uğramıştır. Kullanım dışı bırakılan veya kaldırılan önemli şeylerden bazıları şunlardır: Adlandırılmış uygulama grupları ve klasörleri artık desteklenmemektedir ve düzen şimdilik yeniden boyutlandırılamamaktadır. Windows 10'dan yükseltme yaparken, sabitlenmiş uygulamalar ve siteler taşınmayacaktır. Canlı Kutucuklar artık kullanılamamaktadır. Hızlıca bakılabilecek dinamik içerikler için Arabirim Öğeleri özelliğini inceleyin.

Windows 11 işletim sisteminde büyük değişikliklere uğramıştır. Kullanım dışı bırakılan veya kaldırılan önemli şeylerden bazıları şunlardır:

Tablet Modu kaldırılmıştır; klavye takma ve ayırma duruşları için yeni işlevler ve olanaklar eklenmiştir.

kaldırılmıştır; klavye takma ve ayırma duruşları için yeni işlevler ve olanaklar eklenmiştir. Görev Çubuğu işlevleri değiştirilmiştir. Bunlardan bazıları: Kişiler artık Görev Çubuğu'nda bulunmamaktadır. Önceden yapılan özelleştirmeler dahil olmak üzere bazı simgeler, yükseltilen cihazların Sistem Tepsisi'nde (systray) görünmeyecektir. Ekranın altına hizalama, izin verilen tek konum olacaktır. Uygulamalar artık Görev Çubuğu'nun herhangi bir yerini özelleştiremeyecektir.

işlevleri değiştirilmiştir. Bunlardan bazıları:

Zaman Çizelgesi kaldırılmıştır. Bazı benzer işlevler Microsoft Edge'de bulunmaktadır.

kaldırılmıştır. Bazı benzer işlevler Microsoft Edge'de bulunmaktadır. Dokunmatik Klavye artık 18 inç ve üstü ekran boyutlarındaki klavye düzenlerinde yerleştirilmeyecek ve ayrılmayacaktır.

artık 18 inç ve üstü ekran boyutlarındaki klavye düzenlerinde yerleştirilmeyecek ve ayrılmayacaktır. Cüzdan kaldırılmıştır.

Aşağıdaki uygulamalar yükseltme sırasında kaldırılmayacak ancak yeni cihazlarda veya Windows 11 işletim sistemi temiz yüklendiğinde artık yüklü olmayacaktır. Bunlar Store'dan indirilebilecektir: