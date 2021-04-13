Wilders'ın Ramazan paylaşımına Türkiye'den çok sert tepkiler

Wilders'in paylaşımına Türkiye'den sert mesajlar şu şekilde;

"IRKÇILIĞI DURDUR!"



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Wilders'i etiketleyerek sert açıklamalarda bulundu. Altun, Twitter hesabından #Irkçılığıdurdur notuyla kısa bir video paylaştı. Ayrıca Altun, "Bir faşist dışında kim barış dini İslam'a saldırmaya cesaret edebilir?" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞA SALDIRIYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Bu faşist, Ramazan’a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam’a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve “yabancı”ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır" ifadelerini kullandı.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı, uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, Wilders'ın paylaşımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak aklı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."

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