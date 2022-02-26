WhatsApp’tan haberleştiler

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Harkov şehrinde bulunan eşi ve 6 aylık bebeğine ulaşamadığını söyleyen Serdar Günay, “İş için Kiev’e geldim. Savaş çıkınca burada mahsur kaldım. Eşim ve 6 aylık bebeğim Harkov’da mahsur kaldı. Oranın Rusların kontrolüne geçtiğini öğrendim. Aileme ulaşamıyorum. Hem aileme ulaşmak hem de Türkiye’ye dönmek için yardım istiyorum” dedi.

Lviv kentinde yaşayan Nedim Yılmaz, Polonya üzerinden Ukrayna’yı terk etmeye çalıştığını söyleyerek “Diğer şehirlerden Lviv’e göç var. Burada kaos var. Sokaklar bomboş. Marketlerde yiyecekler bitmek üzere. Petrol ofislerinde uzun kuyruklar var. Dün ekmek bulmak için 2 saat market gezdik” diye konuştu.



