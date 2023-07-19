Whatsapp çöktü mü? 19 Temmuz WhatsApp ve Web WhatsApp erişim sorunu ile gündemde

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WhatsApp ve WhatsApp Web uygulamasında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü erişim sorunu yaşandı. Whatsapp ve Whatsapp Web kullanıcılarının yaşadığı sorunlar üzerine Whatsapp Çöktü Mü sorusu Twitter'da da konuşulmaya başlandı. Saat 23.00'da başlayan problemin ardından, uygulama yaklaşık 50 dakika sonra normale döndü.

ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ

Dünya yapında yaşanan erişim sorununun ardından uygulama 23:45'te yeniden düzeldi.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Sayan şu ifadeleri kullandı;

Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Durum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.

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Whatsapp Çöktü Mü?

Downdetector.com'de yer alan rapora göre dünya genelinde gözlenen son raporlamalara göre Whatsapp'ta 23.00'da erişim sorunu yaşandı.

Whatsapp uygulamasına girildiği sırada bağlanıyor ifadesi yer aldı.

Konuyla ilgili şirketten henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun dünya çapında olabileceği ön görülüyor.