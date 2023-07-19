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Whatsapp çöktü mü? 19 Temmuz WhatsApp ve Web WhatsApp erişim sorunu ile gündemde

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#Whatsapp#İnternet#Web Whatsapp
Whatsapp çöktü mü 19 Temmuz WhatsApp ve Web WhatsApp erişim sorunu ile gündemde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 23:57

'WhatsApp çöktü mü?' sorusu 19 Temmuz'da yaşanan erişim sorunu ile gündeme geldi. Dünya çapında çok sayıda kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp ve Whatsapp WEB'te bağlantı sorunu yaşandı. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp'a giriş sağlandığında 'bağlanıyor' ifadesi yer alırken, uygulama 23:45'te yeniden düzeldi. Öte yandan konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi. İşte, 19 Temmuz WhatsApp ve Web WhatsApp erişim sorunu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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WhatsApp ve WhatsApp Web uygulamasında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü erişim sorunu yaşandı. Whatsapp ve Whatsapp Web kullanıcılarının yaşadığı sorunlar üzerine Whatsapp Çöktü Mü sorusu Twitter'da da konuşulmaya başlandı. Saat 23.00'da başlayan problemin ardından, uygulama yaklaşık 50 dakika sonra normale döndü.

ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ

Dünya yapında yaşanan erişim sorununun ardından uygulama 23:45'te yeniden düzeldi. 

BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Sayan şu ifadeleri kullandı;

Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Durum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.

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Whatsapp Çöktü Mü?

Downdetector.com'de yer alan rapora göre dünya genelinde gözlenen son raporlamalara göre Whatsapp'ta 23.00'da erişim sorunu yaşandı.
Whatsapp uygulamasına girildiği sırada bağlanıyor ifadesi yer aldı.

Konuyla ilgili şirketten henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun dünya çapında olabileceği ön görülüyor.

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#Whatsapp#İnternet#Web Whatsapp