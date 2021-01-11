WhatsApp’ın son kararı ne anlama geliyor? Uzman isim çarpıcı sözlerle cevapladı!

Hürriyet muhabiri Musa Kesler Kadir Has Üniversitesi Yemi Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat’a WhatsApp’ın son talebiyle ilgili merak edilenleri sordu.



İsmail Hakkı Polat konuyla ilgili şunları söyledi: Aslında 5 yıldır WhatsApp bunu kullanıcılara çok fazla bildirmeden ama sözleşme içinde çerez kullanma kamera açma mikrofon açma kontak listesine ulaşma gibi izinleri teker teker alıyordu. Ama kamuoyu gündemine gelmiyordu. Bunu nedeni de şuydu; cep telefonunda siz bu izinleri görüyor ve isteğinize göre düzenliyordunuz. Ama şu an WhatsApp 8 şubattaki sözleşmesiyle diyor ki, “ben bunu artık senin inisiyatifinden çıkartıyorum ve bunları Facebook ile birleştiriyorum. Senin buna itirazın varsa benim uygulamamı kullanamazsın…”



Çok merak edilen ‘uçtan uca şifreleme’ hakkında da konuşan İsmail hakkı Polat, “Bunların hepsi aslında birer yanılsama. WhatsApp diyor ki bunu uçtan uca şifreledim. Kendi sunucusunda tutmuyor ama bunlar zaten sizin cihazınızda açık şekilde duruyor.”