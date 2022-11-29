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WhatsApp'tan sahte diploma satışı! Hukuk Fakültesi 100 bin TL, İşletme Fakültesi 10 bin TL

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Diploma#Tekirdağ Sahte Doktor#Sahte Diploma Satışı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 20:12

Sahte diploma çeteleri, Tekirdağ'daki sahte doktor skandalı sonrası yeniden gündeme geldi. WhatsApp üzerinden sahte diploma satışı yapan çete üyeleri, her fakülte için farklı bir fiyat biçiyor. 100 bin TL'ye Hukuk Fakültesi, 10 bin TL'ye İşletme Fakültesi diploması satan sahtekarlar; lise diplomasını 8 bin TL, üniversite diplomasını 15 bin TL, yüksek lisans diplomasını 20 bin TL'den satılıyor.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak çalışan Ayşe Özkiraz’ın sahte doktor olduğu ortaya çıkmış, evindeki aramalarda; sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler bulunmuştu.

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Skandal Haber sonrası sahte diploma satan çeteler yeniden gündeme oturdu.

Kanal D Haber'den Ertan Büyükahıska'nın haberine göre; İnternet sitelerinden 'Diploma sahibi olun, E-Devlet ve YÖK kayıtlı!' başlıkları ile diploma satışı yapan sahtekarlar, söz konusu diplomaların devlet üniversitelerine ait olduğunu, satın alındığı takdirde e-Devlet'te 'mezun' olarak görünüleceğini ve diplomalarla KPSS'ye giriş yapılabileceğini öne iddia ediyorlar.

Çete üyeleri, internet sitesinde yer alan cep telefonu numaralarını sadece WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçilmesi için kullanıyor. sahte diploma suçuna ilişkin konuşan Avukat Ahmet Çobanoğlu, "Kanunda ön görülen ceza miktarı, 2 yıldan 5 yıl." ifadelerini kullandı. 

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#Sahte Diploma#Tekirdağ Sahte Doktor#Sahte Diploma Satışı

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