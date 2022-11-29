WhatsApp'tan sahte diploma satışı! Hukuk Fakültesi 100 bin TL, İşletme Fakültesi 10 bin TL

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak çalışan Ayşe Özkiraz’ın sahte doktor olduğu ortaya çıkmış, evindeki aramalarda; sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler bulunmuştu.

Skandal Haber sonrası sahte diploma satan çeteler yeniden gündeme oturdu.

Kanal D Haber'den Ertan Büyükahıska'nın haberine göre; İnternet sitelerinden 'Diploma sahibi olun, E-Devlet ve YÖK kayıtlı!' başlıkları ile diploma satışı yapan sahtekarlar, söz konusu diplomaların devlet üniversitelerine ait olduğunu, satın alındığı takdirde e-Devlet'te 'mezun' olarak görünüleceğini ve diplomalarla KPSS'ye giriş yapılabileceğini öne iddia ediyorlar.

Çete üyeleri, internet sitesinde yer alan cep telefonu numaralarını sadece WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçilmesi için kullanıyor. sahte diploma suçuna ilişkin konuşan Avukat Ahmet Çobanoğlu, "Kanunda ön görülen ceza miktarı, 2 yıldan 5 yıl." ifadelerini kullandı.