WhatsApp şikâyetleri yüzde 1001 arttı

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Yönetici hesabına sahip numaralar tarafından birden çok kez arandıklarını ve bazen de ‘Nasılsın’, ‘Merhaba’ ile başlayan mesajlar aldıklarını belirten kullanıcılar, kaygılarını çözüm platformu Şikayetvar üzerinden dile getirdi. +91, +61, +59, +880 gibi alan kodlarına sahip numaralardan aranan ya da mesaj gönderilen kullanıcıların çözüm talebi Şikayetvar verilerine de yansıdı. Verilere göre, WhatsApp ile ilgili şikâyetler bir önceki yılın ilk yedi ayı ile kıyaslandığında 2023’te yüzde 1001 arttı. Uygulamayla ilgili sadece bir haftada toplam 1069 şikâyet platforma ulaştı. Uygulamanın 2023’ün ilk yedi ayında aldığı şikâyet sayısı ise 4 bin 409 oldu. Bilgi güvenliği kullanıcıların uygulamayla ilgili en çok şikâyet ettiği konu olarak öne çıkarken, eksik ve kusurlu hizmet ikinci sırada yer alıyor. Konuyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan bazı şikâyetler ise şöyle sıralandı:

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‘NASIL KURTULABİLECEĞİMİ BİLEMİYORUM’

+91 ile başlayan Hindistan’a ait numaralardan aranıyorum. Kesinlikle şikâyetçiyim. Hesap bilgilerime el koyulup yayılmaları veya üzerime borç çıkması durumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum ve telefon numaramla yapılacak bütün işlemlerden. Tüm sorumluluk WhatsApp’a aittir.

Nijeryalı yanıltıcılar mesaj atıyor. WhatsApp neden bu kadar güvensiz bir platform? +234 kodlu numaralar sürekli olarak mesaj atıyor. Başıma herhangi bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz. Nasıl kurtulabileceğimi bilemiyorum. Neden bu kadar güvensiz şu WhatsApp.