What Ne Demek? What Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizcede günümüzde uluslararası dil olmuş ve en çok tercih edilen dillerden birisidir. İngilizce de yer alan What kelimesi ise bir soru kelimesidir. Ve ''ne'' anlamına gelmektedir.

What Ne Demek?

What kelimesinin birkaç farklı anlamı bulunmaktadır. Kullanıldığı yere göre farklı anlamlar barındırabilir. What kelimesinin ne manaya geldiği şu şekilde açıklanmaktadır:

- Ne (Sıfat olarak kullanılır)

- Ne kadar

- Hangi, ne, neyi, neleri ( Zarf olarak kullanılır)

- Şaşkınlık belirtir.

- Bazen İngilizcede what kelimesi ile başlayan cümleler Türkçe bir cümle içerisinde fiil içinde belirlenebilir.

What kelimesi yanına aldığı kelimeler ile farklı anlamlara gelmektedir. ''What a'' şeklinde yazılan bir cümlede Nasıl anlamına gelir. Diğer bir örnek ise ''What a Beauty'' kelimesidir. Burada What kelimesi soru olarak kullanılmaz. Buradaki anlamı ne güzel, çok güzel manasına gelmektedir.