Weasley’in suçu ne?

İstanbul’un Nişantaşı semtinde apartmandan atılması için komşularının şikâyette bulunduğu Toy Poodle cinsi Weasley’ isimli köpeğin davası karışık bir hal aldı. Apartmanda kiracı olarak oturan ‘Weasley’in sahibi e-ticaret uzmanı Cansu Çakır’ın üst kat komşusu Dursun Erdoğmuş, Ocak 2020’de köpeğin havladığı gerekçesiyle Cansu Çakır ve Weasley’in binadan tahliye edilmesi için dava açmıştı. Çakır’ın köpeğini eğitime göndermesinin ardından tüm komşularla arasının çok iyi olmasına rağmen üst katın sahibi Dursun Erdoğmuş şikâyetinden vazgeçmedi. Erdoğmuş’un binada yaşamamasına ve 1 yıldır komşularla hiçbir sorun yaşanmamasına rağmen davanın sürdüğünü söyleyen Çakır, şöyle konuştu: “Davayı açan kişi üst katımda oturmuyor, evi kiraladığı kişiyle aramız çok iyi. Binadaki kimse Weasley’den şikâyetçi değil çünkü sesi çıkmıyor. Sadece ilk aldığımda alışma devresinde ben evde yokken havlamıştı hepsi bu. Dün hâkim, veteriner, kat mülkiyeti bilirkişisi, mübaşir, davalı avukatı, davacı avukatı evime gelip keşif yaptı. Köpeğin havlayıp havlamadığına baktılar. Bu pandemi günlerinde evde tam 8 kişi olduk. Hem alt komşum hem üst komşum eğer gerekli olursa şahitlik etmek için tüm gün evden çıkmadı. Dava mayıs ayına ertelendi.”

MASRAFLAR İÇİN UZUYOR

Cansu Çakır’ın avukatı Sanem Bahçekapılı ise “Ortada bir şikâyet yok, bir inat uğruna herkesin zamanını boşa harcıyorlar. Sırf dava masraflarını ödememek için inat eden komşu ev sahibi, havlamayan köpeği tahliye etmek için o kadar insanı uğraştırıyor” dedi.