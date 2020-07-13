Wayfair nedir, ne demek? Wayfair ile ilgili kan donduran iddialar gündeme gelmişti: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

Wayfair hakkında gelen iddiaların ardı arkası kesilmezken firmadan bir son dakika açıklaması geldi. Wayfair ile ilgili iddialar gündemde yer alıyor. Vatandaşlar Wayfair nedir sorusuna yanıt arıyorlar. Sosyal medyanın bugün en çok konuşulan konularından biri Wayfair oldu. Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi WAYFAIR, akılalmaz bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. İşte o iddialar ile ilgili detaylar...

Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi WAYFAIR, akılalmaz bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. Twitter ve Reddit platformlarında Wayfair'ın kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddiası, ABD başta olmak üzere tüm dünyada bomba etkisi yaptı.

ABD’de internet üzerinden ev eşyaları satan Wayfair'ın insan kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü. Şirketin isminden dolayı "Wayfair Skandalı" olarak adlandırılan olay, büyük tepki topladı ve ses getirdi. İddiaların ortaya çıkış noktası ise şöyle oldu;

Şirketin sattığı ürünlerin fiyatı ve adlandırılmasından kaynaklandı. Oldukça yüksek rakamlarla satışa sunulan ürünlerin, kayıp çocukların ismini taşıdığı fark edilmesi iddiaları da beraberinde getirdi.

Şirketin sattığı ürünlerin kayıp bir kişinin ismi olmayan versiyonlarının ucuz olduğu da fiyat listesinden görülüyor.

Tüm bu noktalar bir araya geldiğinde Wayfair'ın ürün satmadığı insan ticareti yaptığı ve ürün satışının ise buna paravan olduğu düşünülüyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Wayfair iddialarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Çelik, şunları söyledi;

Sosyal medya hesaplarında, bir alışveriş sitesi üzerinden kaçırılmış çocukların pazarlandığına dair gündem oldu. Pek çok arkadaşımız bu konunun incelenmesi gerektiğini söylediler. Çocukların isimleri verilerek yüksek fiyatlara satılıyor. Birileri bunun istismar mekanizması olduğuna dair kanaate varmış. Güvenlik birimlerimiz bu konuyu inceleyecektir.

FİRMA NE DEDİ?

Tüm bu iddialar ise firma tarafından reddedildi. Firma, fiyatların makul olduğunu ve endüstriyel ürünler sattığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Wayfair, ürünleri WEB sitesinden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı.

WAYFAİR NEDİR?

Wayfair mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformlarında binlerce tedarikçiden milyonlarca ürün yer alıyor.

Şirketin merkezi Massachusetts'te yer almakta. Wayfair'in ABD'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisi yer almakta.