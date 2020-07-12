Wayfair nedir? İşte Wayfair hakkında tüyler ürperten iddialar

Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi WAYFAIR, akılalmaz bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. Twitter ve Reddit platformlarında Wayfair'ın kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddiası, ABD başta olmak üzere tüm dünyada bomba etkisi yaptı. İşte, Wayfair hakkında tüyler ürperten o iddialar...

ABD’de internet üzerinden ev eşyaları satan Wayfair'ın insan kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü. Şirketin isminden dolayı "Wayfair Skandalı" olarak adlandırılan olay, büyük tepki topladı ve ses getirdi. İddiaların ortaya çıkış noktası ise şöyle oldu;

Şirketin sattığı ürünlerin fiyatı ve adlandırılmasından kaynaklandı. Oldukça yüksek rakamlarla satışa sunulan ürünlerin, kayıp çocukların ismini taşıdığı fark edilmesi iddiaları da beraberinde getirdi.

Şirketin sattığı ürünlerin kayıp bir kişinin ismi olmayan versiyonlarının ucuz olduğu da fiyat listesinden görülüyor.

Tüm bu noktalar bir araya geldiğinde Wayfair'ın ürün satmadığı insan ticareti yaptığı ve ürün satışının ise buna paravan olduğu düşünülüyor.

FİRMA NE DEDİ?

Tüm bu iddialar ise firma tarafından reddedildi. Firma, fiyatların makul olduğunu ve endüstriyel ürünler sattığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Wayfair, ürünleri WEB sitesinden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı.

WAYFAİR NEDİR?

Wayfair mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformlarında binlerce tedarikçiden milyonlarca ürün yer alıyor.

Şirketin merkezi Massachusetts'te yer almakta. Wayfair'in ABD'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisi yer almakta.