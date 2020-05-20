Water Ne Demek? Water Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Water kelimesi İngilizcede en çok kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Yazılışının dışında farklı bir okunuşa sahip olan bu kelime Türkçe karşılık olarak, ‘su’ anlamı üzerinden ele alınmaktadır.

Water Ne Demek?

Water gündelik yaşam içerisinde İngilizcede en yaygın kullanılan sözcüklerden biri olarak öne çıkmaktadır. İnsan yaşamının ihtiyaç duyduğu en önemli kaynak olarak ‘su’ anlamı taşıdığını dile getirmek mümkün. Cümle içerisinde pek çok farklı yerde kullanılabilir. İngilizce gramer ve yapısı üzerinden değişik cümlelerde ele almak mümkün.

Water Türkçe karşılık olarak su anlamına gelmektedir. Genel olarak su içmek su dökmek ya da su almak gibi yaşamın önemli parçalarından biri olan suyu anlatmaktadır.

Water = Su,

Bu şekilde İngilizce üzerinden Türkçeye transfer edilerek anlam bütünlüğü yakalanabilir. Water kelimesi Türkçede kullanılmaz. Ancak İngilizce bir cümle kurmak istendiğinde yaygın şekilde değerlendirildiğini dile getirmek mümkün.