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ABD merkezli teknoloji şirketi X Corp., altyapı ve sunucularına yönelik siber saldırılar düzenleyerek ABD Başkanı Donald Trump’ın kabine üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hesabının ele geçirildiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. X Corp. şikâyet başvurusunda şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri ile X Corp.’un altyapısına ve sunucularına yönelik saldırı yapmak suretiyle, ABD’de bulunan siyasi liderler, CEO’lar, şirketler, markalar, haber ağları, görevdeki ABD Kongre üyeleri, kolluk kuvvetleri hesapları, gri rozetli hükümet hesapları, ticari ortaklar ve hatta ABD Başkanı Donald Trump’ın kabine üyelerinin hesapları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görevli bir milletvekilinin de hesabının ele geçirildiğini bildirdi.

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4 HACKER YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddialara ilişkin eylemlerde bulunan 4 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, şüphelilerin suç unsuru içeren dijital materyallerine el koyuldu.