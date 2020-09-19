Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Washington Post yazarı Ignatius'a yanıt

Ignatius'un Türkiye'yi radikalleşmekle suçlayıp, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri "Islam dünyasında yükselen ılımlı sesler" olarak tanımladığı 4 Eylül tarihli "Trump Erdoğan'ın Türkiye'nin neden destekliyor?" yazısına yanıt, Büyükelçi Kılıç'tan geldi.

Kılıç, Washington Post için kaleme aldığı yazısında, Ignatius'un yazısını, "Temelsiz, irrasyonel ve Türkiye'nin terörle mücadeleye, NATO ittifakına ve bölge güvenliğine sağladığı katkıyı görmezden geliyor" ifadeleri ile eleştirdi.

Ignatius'un Türkiye'yi "radikalleşmeyi körüklediğine" ilişkin yorumuna ilişkin Kılıç, "Bu yanlış ve yanıltıcıdır. Kendi şiddet yanlısı emellerini gerçekleştirmek için İslamı suistimal edenleri kınadık ve onlara karşı sert adımlar attık. DEAŞ'ı ve El Nusra'yı terör örgütü ilan eden ilk ülkelerden biri olduk." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'ın Türkiye'yi çarpık dünya görüşünün baş düşmanı olarak saydığını ve bu terör örgütünün Irak ile Suriye'den sonra en çok masum insanı öldürdüğü ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Kılıç, Türkiye'nin bu terör örgütüyle mücadele etmediğini iddia etmenin asılsız ve gülünç olduğunu kaydetti.

KAŞIKÇI VURGUSU

Ignatius'un Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri "Islam dünyasında yükselen ılımlı sesler" olarak tanımlamasına da yanıt veren Kılıç, "Ignatius, söz de ılımlaşmayı teşvik edenleri överken, aynı insanlar Islam dünyasında gerçek anlamda ılımlı seslerden biri olan Cemal Kaşıkçı'yı katletti." ifadelerine yer verdi.

Kılıç, Türkiye'nin Carabulus, El Bab ve Dabık'ta 4 binden fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğine işaret ederken, ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliğinin son zamanlardaki bir raporunda Türkiye'nin operasyonlarının DEAŞ'ın terörist, para ve erzak kaçırma faaliyetlerini ciddi ölçüde etkilediğini belirttiğini hatırlattı.

Türkiye'nin bu zor zamanlarda bir NATO ortağı olarak kollektif güvenliğe yönelik tehditlere karşı ön cephede duracağını belirten Kılıç, "Birileri de ABD'ye her etnik kökenden 40 bin Türk vatandaşını öldüren PKK terör örgütünün Suriye koluna siyasi, ekonomik ve askeri desteğini durdurmakla Türkiye'ye verdiği değeri ispat etmesini söylesin." değerlendirmesinde bulundu.