Vuvuzela çetesine Safari operasyonu

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Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bundan 2 ay önce telefon dolandırıcılık çetesinin vatandaşları dolandırdığına yönelik bilgi aldı. Ekipler, 3 Afrikalı’nın yönettiği dolandırıcılık çetesine ulaştı. Çete üyelerinin tamamının İstanbul’da olduğu belirlenince, Diyarbakır polisi İstanbul’a gelerek çetenin izini sürdü. Çete, telefonla aradıkları kişilere Suriye’de görevli ABD askeri olduklarını söylüyorlardı. Suriye’deki bir operasyonda ele geçirdikleri 1 milyon doları Türkiye’ye sokmak istediklerini söyleyen çete üyeleri, paranın getirilmesine yardımda bulunanlara paranın yarısını verme vaadinde bulunuyorlardı. Paranın getirilmesi için gümrük ve kurye masrafı olduğunu söyleyerek bu harcamaları istiyorlardı. Vatandaşlar da çete üyelerinin verdikleri hesaplara paraları gönderiyorlardı. Paranın gönderilmesinin ardından da vatandaşlar bu kişilere ulaşamıyordu. Hesaplara yatan para da ATM’lerden çete üyeleri tarafından çekiliyordu.



İSTANBUL’DA YAKALANDILAR



Yapılan araştırmaların ardından önceki gün Diyarbakır polisi, İstanbul Emniyeti’yle ortak ‘Safari’ adı verilen operasyon düzenledi. ‘Vuvuzela çetesi’ni yöneten 3 Afrikalı’nın da arasında bulunduğu 12 kişi İstanbul’da kaldıkları adreslerde gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda telefon ve hat, bir miktar döviz ile pompalı tüfek ele geçti. Gözaltına alınan 12 kişi uçakla sorgulanmak üzere Diyarbakır’a götürüldü.