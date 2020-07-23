Vurup vurup kaçtı

İstanbul Zeytinburnu’nda su satış bayisinde çalışan Mert Hızlı, akrabalarıyla birlikte Yeşiltepe Mahallesi 57’nci sokakta yaşıyordu. Servet Özkır ve B.C. de aynı mahallede yaşıyordu. Bundan iki ay önce, Mert Hızlı’nın kız kardeşi, yengesi ve kuzeniyle akrabaları olan B.C. arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, B.C. daha önceden konuşmadığı akrabaları sokaktan geçerken sataştı ve ardından kavga çıktı. Kavgaya öfkelenen B.C.’nin birlikte yaşadığı Servet Özkır, Mert Hızlı ve kuzenini silahla vurarak kaçtı. Mert Hızlı’nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bu olaydan 15 gün sonra Servet Özkır tekrar ortaya çıktı. Yine yaşadıkları sokakta, Mert Hızlı’nın akrabaları Derman ve Kadir Hızlı’ya silahlı saldırı düzenledi. Vurulan iki kişi de hastanede tedavi altına alındı. Polisin peşine düştüğü Servet Özkır önceki gün tekrar silahlı saldırıları düzenlediği sokakta ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Kadir Hızlı’yı ikinci kez hedef aldı. Düzenlediği silahlı saldırıda Kadir Hızlı ve aynı aileden 10 yaşındaki Gökay G. yaralandı. Kadir Hızlı ve G.G. hastaneye götürülürken, saldırgan Servet Özkır yine kaçtı. Mert Hızlı ve Kadir Hızlı



