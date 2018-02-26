'Vuruldum' sesine koştular

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Beşiktaş Etiler Mahallesi Toprakkale Sokak'ta saat 08.30 sıralarında avukat Ç.G oturduğu apartmandan dışarı çıktığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Avukat Ç.G bacağına isabet eden kurşunlar sonucu yaralanırken, saldırgan kaçarak uzaklaştı.

APARTMANDAKİ DOKTOR YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YAPTI



Silah seslerini duyan çevredeki bir işyerinin çalışanı Veli Demir ve apartmanda bulunan bir doktor yaralı avukatın yardımına koştu. Apartmandaki doktor tarafından kravatla yaralı bacaklarına tampon uygulanan Ç.G ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri apartman girişinde inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



'VURULDUM, VURULDUM' DİYE BAĞIRIYORDU



Olayın ardından yaralı avukata ilk müdahaleyi yapan işyeri çalışanı Veli Demir, "Sabahleyin geldim, dükkânımı açtım. Bir gürültü duydum. 'Vuruldum, vuruldum' diye birisi bağırıyordu. Koştuk, yardıma gittik. Apartmanda oturan doktor vardı. Hemen o geldi. Tampon yaptık, yardımcı olduk. Avukat evinden çıktığı anda saldırgan birden elindeki silahla ateş etmeye başlamış, iki ayağından 4 el isabet almış. Saldırgan daha sonra kaçmış. Vuranı tanımıyormuş" dedi.





