HABERLERGündem Haberleri

Vaatleriyle tuzağa düşürüyorlardı: Şişli'deki ofislerinde gözaltına alındılar

İstanbul'da yatırım vaadiyle forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen firmaya yönelik operasyonda 64 kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Şişli’de faaliyet gösteren bir firmada yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, kurulan çağrı merkezi aracılığıyla uluslararası düzeyde faaliyet yürütüldüğü tespit edildi. Tespiti yapılan adrese düzenlenen operasyonda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'Highmount Group', 'Hillnox', 'Nextpert Group' ve 'Prodva Group' isimlerini kullanarak uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.

Yurt dışında bulunan mağdurların tespiti için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol aracılığıyla bilgi talebinde bulunulduğu, hem yurt içinde hem de yurt dışında mağdur tespit çalışmalarının çok yönlü ve titizlikle sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 64 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

