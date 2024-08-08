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Vurgunda çarpıcı detaylar! 800 bin lira karşılığında 'memurluk' vaadi: İkna etmek için birlikte bakanlıklara bile gitmişler

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#Memurluk#Batman#Dolandırıcılık
Vurgunda çarpıcı detaylar 800 bin lira karşılığında memurluk vaadi: İkna etmek için birlikte bakanlıklara bile gitmişler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 12:26

Batman'da, 'kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırıcılık yapıp 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen ve gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında elebaşı Ş.K.Y.'nin de olduğu 7'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, elebaşılığını Ş.K.Y.'nin yaptığı toplam 14 şüphelinin, kurdukları şebekeyle, kişileri, 700 ve 800 bin lira karşılığında 'kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.

Vurgunda çarpıcı detaylar 800 bin lira karşılığında memurluk vaadi: İkna etmek için birlikte bakanlıklara bile gitmişler

Şüphelilerden, aralarında Ş.K.Y.'nin de olduğu 11'i, Batman merkezli Muğla ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu, 1'inin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Vurgunda çarpıcı detaylar 800 bin lira karşılığında memurluk vaadi: İkna etmek için birlikte bakanlıklara bile gitmişler

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Şüphelilerin adreslerindeki aramada, sahte olduğu değerlendirilen ve mağdurları aldatmak için kullanılan çok sayıda evraka el konuldu.

Vurgunda çarpıcı detaylar 800 bin lira karşılığında memurluk vaadi: İkna etmek için birlikte bakanlıklara bile gitmişler

BİRLİKTE BAKANLIKLARA GİTMİŞLER

Yapılan incelemede, şebeke üyelerinin mağdurları kamu kurumlarında bağlantılarının olduğuna ikna etmek için Ankara'ya götürüp kiraladıkları ev veya otellerde ağırladıkları, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bakanlıkların binalarına birlikte giderek inandırdıkları, sahte belge ve barkotlar düzenleyip atanma ve işe başlama gibi belgeleri hazırladıkları belirlendi.

Vurgunda çarpıcı detaylar 800 bin lira karşılığında memurluk vaadi: İkna etmek için birlikte bakanlıklara bile gitmişler

Şebeke üyelerinin bu yolla 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden aralarında elebaşı Ş.K.Y.'nin de olduğu 7'si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2’si adli kontrol kararıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Vurgunda çarpıcı detaylar 800 bin lira karşılığında memurluk vaadi: İkna etmek için birlikte bakanlıklara bile gitmişler

Vurgunda çarpıcı detaylar 800 bin lira karşılığında memurluk vaadi: İkna etmek için birlikte bakanlıklara bile gitmişler

Vurgunda çarpıcı detaylar 800 bin lira karşılığında memurluk vaadi: İkna etmek için birlikte bakanlıklara bile gitmişler

 

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#Memurluk#Batman#Dolandırıcılık

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