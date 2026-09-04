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Vurduğu kuşlar koruma altındaydı | Yaptığının faturası ağır oldu: 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi

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#Kuş#Şahin#Arı Şahini
Vurduğu kuşlar koruma altındaydı | Yaptığının faturası ağır oldu: 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 10:53

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişi, kent üzerinden geçiş yapan, koruma altındaki arı şahinlerini vurdu. Şahsa Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından A.G.'ye 7 arı şahini için toplam 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi.

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Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Üçgedik Mahallesi’nde yaptıkları çalışmada kaçak avcılık yapan A.G.’yi yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelinin göç döneminde Hatay üzerinden geçiş yapan koruma altındaki arı şahinlerini vurduğu belirlendi. Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından A.G.'ye 7 arı şahini için toplam 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi. Olayda kullanılan yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Vurduğu kuşlar koruma altındaydı | Yaptığının faturası ağır oldu: 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Hatay’ın ana kuş göç yollarından biri üzerinde bulunması nedeniyle göç dönemlerinde binlerce kuşun kent üzerinden geçiş yaptığını belirterek, göç eden kuşların rahatsız edilmemesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. 

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Vurduğu kuşlar koruma altındaydı | Yaptığının faturası ağır oldu: 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi

 

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#Kuş#Şahin#Arı Şahini

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