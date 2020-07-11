Vurduğu ayıyı köpeklere parçalatmıştı... O cani serbest

Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, büyük tepkiye neden olmuştu. Görüntülerde Artvin Arhavi’de, avlanmaya çıkan Tanju Çakmak’ın, yavru bir ayıyı vurduğu, ardından can çekişen hayvanın üzerine köpekleri saldığı görülüyordu. Köpeklerden kurtulmaya çalışan yavru ayı, bir süre sonra can çekişerek ölmüştü. Elinde tüfekle bekleyen, daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiren Çakmak’ın cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Harekete geçen jandarma ekipleri, Çakmak’ı gözaltına aldı. Tanju Çakmak hakkında hayvana işkence ve eziyet suçundan soruşturma başlatıldı. Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada “Ayı yavrusunu köpeklere saldırtan şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır” denildi. Çakmak, sulh ceza hâkimliğince yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

5 YIL HAPİSLE YARGILANACAK

Tanju Çakmak (36) hakkında Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten işlem yapılırken, Artvin Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından da 27 bin 777 lira İdari para cezası kesildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Çolak, hakkında ‘4915 sayılı kara avcılığı kanuna muhalefet’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma açıldı.