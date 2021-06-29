Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir ve nereden alınır?

Nüfus kayıt örneği yani bilinen diğer adıyla vukuatlı nüfus kayıt örneği sizin, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın yani kısaca aile bireylerinin doğum yerini, doğum tarihini liste halinde açık ve anlaşılır bir biçimde eksiksiz olarak gösteren resmi bir belgedir. Aile bireylerinin de bilgilerinin açıkça bulunduğu için bu belgeye aile nüfus kayıt örneği de denilmektedir. Açık adres bilgileriniz, evlenmenizin ardından soyadı değişikliğine maruz kalan eşinizin kızlık soyadı, yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olanların diğer vatandaşlık bilgileri gibi bilgiler nüfus kayıt örneğinde yer almaktadır.

VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NEREDEN ALINIR?

Vukuatlı nüfus kayıt örneğini il ya da ilçe nüfus müdürlüklerinden veya kaymakamlıklardan alabilirsiniz. Önceleri sadece il ve ilçe müdürlüklerinden alınabilen vukuatlı nüfus kayıt örneğini artık e-devlet sisteminin nüfus kayıt örneği sorgulama hizmeti sayesinde internet üzerinden temin edebilirsiniz. Bunun için öncelikle (https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kayit-ornegi-belgesi-sorgulama) linkine tıklayın. Ardından “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna basın. Açılan sayfada TC kimlik no ve e -Devlet şifrenizi girdikten sonra “Sisteme Giriş Yap” kutusunu tıklayın. Açılan sayfadaki “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum.” kutucuğunu işaretleyin ve “Devam Et” butonuna basın.

Ardından karşınıza gelen kişisel bilgilerinizin altında bulunan ‘Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama Formu' başlığında olan ‘Vukuatlı Belge (Olayları Göster)' seçeneğini ‘Evet' olarak işaretlemeniz gerekmektedir. Belgeyi nereye vereceğinizi ve diğer seçenekleri kendinize göre doldurduktan sonra ‘Sorgula' butonuna basmalısınız.

Böylece e-Devlet üzerinden dakikalar içerisinde vukuatlı nüfus kayıt örneği belgenizi alabilirsiniz. Karşınıza çıkan belge PDF formatındadır, bu belgeyi bilgisayarınıza indirebilir; elektronik imzalı ve barkodlu belgenizi çıktı olarak alabilirsiniz.

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