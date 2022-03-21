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Vücutlarına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

#Denizli#Uyuşturucu#Tutuklama
Vücutlarına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan 2 kadın vücutlarına gizledikleri uyuşturucu maddeyle yakalandı. Ekipler tarafından yapılan 2 farklı uyuşturucu operasyonunda toplam 15 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde kentte uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde istihbari bilgiler alan ekipler 2 kadının üzerinde yaptığı aramada vücutlarında 394 gram metamfetamin maddesi ve 110 gram esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kadın “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

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Öte yandan ekipler tarafından yapılan bir diğer operasyonda ise, satışa hazır vaziyette 224 birim sentetik kannabinoid maddesi ve 57 gram eroin maddesi ile çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 13 şüpheli tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 15 oldu.

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#Denizli#Uyuşturucu#Tutuklama

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