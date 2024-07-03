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Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulunmuştu! Raporda ortaya çıktı: Kas yapmak için bu ilaçları kullanmış

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#Milas#Muğla#Bahtiyar Bahar
Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulunmuştu Raporda ortaya çıktı: Kas yapmak için bu ilaçları kullanmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 10:50

Muğla'nın Milas ilçesinde, sokakta ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu Bahtiyar Bahar'ın (32), polis tarafından hazırlanan olay araştırma raporunda, spora giderken genelde takviye edici maddeler kullandığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurulduğu belirtilerek, "Ölüm olayının muhtemelen aldığı ilaçlardan kaynaklandığı kanaati oluşmuştur" denildi.

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Milas'ın Beçin Mahallesi'nde 29 Haziran günü yolda hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede vücut geliştirme sporcusu olan Bahtiyar Bahar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bahar'ın ölümüyle ilgili olay araştırma raporu hazırladı.

Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulunmuştu Raporda ortaya çıktı: Kas yapmak için bu ilaçları kullanmış

Raporda, Bahar'ın vücut geliştirme sporu yaptığı, spora giderken genelde takviye edici maddeler kullandığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurulduğu belirtildi. Bahar'ın husumetli olduğu birinin bulunmadığı, işine gidip geldiği ve rutin bir hayatının olduğu da raporda ifade edilerek, 3-4 ay önce yine lokal insülinden kaynaklı hastanede tedavi gördüğüne dikkat çekildi. Bahtiyar Bahar'ın vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi olmadığı da kaydedilen raporda, "Ölüm olayının alınan ilaçlardan kaynaklandığı kanaatinin oluşmuştur" denildi. 

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Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulunmuştu Raporda ortaya çıktı: Kas yapmak için bu ilaçları kullanmış

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#Milas#Muğla#Bahtiyar Bahar

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