Vücut geliştirme sporcusu Çağdaş'tan acı haber! Kazada hayatını kaybetti

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Kaza, 25 Nisan'da Tire ilçesi, İbn-i Melek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gültekin Başargan Caddesi'nden Çağlayan Caddesi'nde giden Ahmet Gündoğdu yönetimindeki 35 T 2024 plakalı hafriyat kamyonu, Sadık Giz Caddesi kesişiminde, Çağdaş Tutkaç idaresindeki 35 BEC 750 plakalı motosikletle çarpıştı. Çağdaş Tutkaç kamyonun altında kalırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Serkan İşler de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 2 yaralı, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Tutkaç, burada hayatını kaybetti.

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Türkiye çapında katıldığı şampiyonalarda çeşitli dereceler kazanan vücut geliştirme sporcusu Tutkaç'ın cenazesi, dün Tire Mehmet Akif Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Tire Asri Kabristanlığı'na defnedildi. Cenazeye motosiklette yolcu olarak bulunan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Serkan İşler de katıldı. Arkadaşını kaybeden İşler'in ayakta güçlükle durduğu görüldü. Gözaltına alınan sürücü Ahmet Gündoğdu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.