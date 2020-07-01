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Muammer ŞEN/DHA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Vücudundan soda şişesi çıkarıldı, böyle konuştu: Yanlışlıkla oldu!

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Vücudundan soda şişesi çıkarıldı, böyle konuştu: Yanlışlıkla oldu!
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Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıkan Afgan A.E.'nin (27) ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti'' dediği ortaya çıktı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi. Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında şişe olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim” dedi.

 

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