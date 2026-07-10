Vücudundaki keneyi kendi başına çıkardı, hayatını kaybetti! Ölümler artıyor ama hâlâ bu hatalar yapılıyor

Haberin Devamı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Dursun Almamış’ı kene ısırdı. Vücudundaki keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Almamış, olaydan dört gün sonra rahatsızlandı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan iki çocuk babası adam, tedavi altına alındı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Dursun Almamış virüs tedbirleri alınarak defnedildi. Cenaze sırasında virüsün bulaş riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar cenazeye yaklaşık 2 metre mesafeden fazla yaklaştırılmazken, özel koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından tabut mezara indirildi. Defin işleminin ardından mezarın üzeri iş makinesi yardımıyla toprakla kapatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

SİVAS’TA DA ÖLÜM YAŞANDI

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aksu köyü sınırları içerisindeki Evelikli yaylasında ikamet eden S.A yüksek ateş şikayetiyle ilçedeki hastaneye başvurdu. Ölümcül kenelerden yayılan, KKKA virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 55 yaşındaki S.A, burada dört gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti. S.A'nın vücuduna yapışan keneye kendi imkanları ile çıkartması sonucu rahatsızlandığı ileri sürüldü.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ RİSKİ YÜKSEK BÖLGELER

Türkiye’de kene denince akla ilk olarak İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerindeki KKKA geliyor. Marmara Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Turan da bu bilgiyi doğruladı, “KKKA virüsünü taşıyan kene türünün İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde daha çok yaygın olması sebebi ile burada vakaların olduğunu görüyoruz. KKKA veya Lyme hastalığı kene türüne göre değişiyor. Literatür incelendiğinde İstanbul ve Marmara’da da bu kene türleri bulunuyor. Ancak İstanbul'da KKKA riski, hastalığın endemik olduğu bölgelere kıyasla oldukça düşüktür” dedi.

Haberin Devamı

KENELERDEN KURTULMAK İÇİN İLAÇLAMA BİR ÇÖZÜM MÜ?

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Turan, vatandaşların asla kendi imkanlarıyla keneleri toplamaya çalışmaması gerektiğinin altını çizdi.

“Kenelerin çıplak elle toplanması önerilmez. Kenenin vücuda tutunması durumunda patojen bulaştırma riskini de artırmış olursunuz. Kene toplanacaksa eldiven kullanılmalı ve dikkat edilmelidir. Ancak bu şekilde kenelerin toplanması mücadele bakımından çok da etkili değildir. Bunun için daha kapsamlı, bilinçli ve entegre mücadele gerekiyor. Kene ısırması ile karşılaşılırsa mümkünse en yakın sağlık merkezine gidip uzmanların yardımına başvurulmalıdır” diyen Turan ekledi:

Haberin Devamı

“Sadece kimyasal ilaçlama ile kenelerle mücadele mümkün değildir. Belki kısa dönemde faydalı görünebilir ancak uzun dönemde direnç mekanizması devreye girecek ve bu mücadelede hem çevre kimyasal ile kirletilmiş olacak hem de diğer canlılara ve habitatlarına olumsuz etkileri olacaktır.”

KENE ISIRIRSA BUNLARI ASLA YAPMAYIN

Uzmanlar kenelerin insan vücudunda belirli bölgelere yerleşmeyi tercih ettiğini söylüyor. Keneler genellikle derinin daha ince ve nemli olduğu kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi, diz arkası, göbek çevresi ve saçlı deri gibi bölgelere tutunuyor.

Her kene KKKA olmasa bile kendi başınıza müdahale etmemeniz, sakin kalmanız çok önemli. Öte yandan keneyi çıkarırken yapılacak yanlış bir uygulama hastalık bulaşma riskini artırıyor.

Haberin Devamı

Cildinizde küçük, koyu renkli bir canlı fark ettiğinizde ilk yapılması gereken şey bunun gerçekten kene olup olmadığını ve cilde tutunup tutunmadığını anlamaktır. Eğer kene cilt üzerinde yürüyorsa, henüz kan emmek için uygun bir yer arıyor olabilir. Bu durumda hemen uzaklaştırılmalı ve vücudun diğer bölgeleri de kontrol edilmelidir.

Eğer kene cilde yapışmışsa daha dikkatli davranmak gerekir. Kenenin şişkin olup olmadığı fikir verebilir. Yeni tutunmuş bir kene daha küçük ve yassı görünür. Kan emdikçe gövdesi büyür, dolgunlaşır ve daha belirgin hale gelir. Ancak kenenin ne kadar süredir ciltte olduğunu yalnızca görüntüsüne bakarak kesin söylemek her zaman mümkün değildir.

Haberin Devamı

Vücudunuza bir kene tutunursa üzerine kolonya, alkol, gazyağı, aseton ya da deterjan gibi maddeleri asla dökmeyin. Bu tür uygulamalar, kenenin mikropları vücudunuza kusmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, kenenin üzerine ateş tutulmasının, sigara basılmasının da çok riskli olduğunun altını çiziyor.

Vücudunuza kene tutunursa diğer yapmamanız gereken şey ise keneyi çıplak elle çekmeye çalışmak ya da ezmek. Keneyi kendi imkanlarınız ile çıkarmaya çalışmak, mikrobun bulaşma riskini ciddi oranda artırıyor.





PEKİ NE YAPMALISINIZ?

Uzmanlar vücudunuza kene yapıştığında, mümkün olan en kısa sürede çıkarılması gerektiğinin ısrarla altını çiziyor. Çünkü kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalık bulaşma riski de o kadar azalıyor.

Ancak yinelemekte fayda var; keneyi asla kendi imkanlarınızla çıkarmamalısınız. Keneyi fark ettiğiniz an en yakın sağlık kuruluşuna gitmelisiniz.

Doktorlar burada ince uçlu cımbız ya da el kene çıkarma aparatlarıyla haşereyi vücudunuzdan alacaktır.

KENE ISIRIĞI SONRASI BELİRTİLERİ İYİ TAKİP EDİN

Kene ısırığından sonraki 14 gün içinde yüksek ateş, titreme, kas ve eklem ağrıları, şiddetli baş ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, vücutta morluklar ve döküntü, diş eti kanamaları meydana gelebilir. Eğer bu belirtilerden sadece birkaçı bile varsa hiç vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

KENEDEN KORUNMAK İÇİN ALABİLECEĞİNİZ ÖNLEMLER

Yavuz Turan, başta çocuklar olmak üzere herkes için kene riskine karşı dikkat edilmesi gereken kritik noktaları paylaştı:

-- Park, bahçe, ormanlık alan gibi alanlara mutlaka koruyucu kıyafetler ile girilmesi tavsiye ediliyor.

-- Örneğin açık renkli kıyafetlerin tercih edebilirsiniz. Böylece kıyafet üzerine geçen kenelerin rahatlıkla görülmesi sağlanacaktır.

-- Kısa kollu üst ve alt giysilerden uzak durulmalı. Eğer mümkünse paçalar da çorap içerisine geçirilebilir.

-- Bu tarz yerlere giriliyorsa ve uzun süreli kalınıyorsa mutlaka ara ara vücut kontrolü yapılmalıdır. Üstünde kene olup olmadığı, paça kenarları, saç dipleri, koltuk altı, gibi bölgelere düzenli olarak bakılmalıdır.