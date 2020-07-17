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Hürriyet
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Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 17.07.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Vücudunda darp izleri olan genç yol kenarında bulundu

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SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında baygın halde bulunan genç kız, hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. İ.S. olduğu belirlenen genç kızın vücudunda darp izleri, kanında da uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından yol kenarında baygın halde yatan bir genç kız bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çantası da yanında olan genç kızın yapılan araştırmayla İ.S. olduğu belirlendi. Genç kız,  olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda darp izleri ile kanından uyuşturucu madde tespit edilen İ.S., tedavi altına alındı.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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