Vücudunda darp izleri olan genç yol kenarında bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından yol kenarında baygın halde yatan bir genç kız bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çantası da yanında olan genç kızın yapılan araştırmayla İ.S. olduğu belirlendi. Genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Vücudunda darp izleri ile kanından uyuşturucu madde tespit edilen İ.S., tedavi altına alındı.



Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.