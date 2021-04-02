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Gündem
Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Vücuduna sararak çalıştığı fabrikadan kablo çalan şüpheli tutuklandı

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Vücuduna sararak çalıştığı fabrikadan kablo çalan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, çalıştığı halı fabrikasından kablo ve tesisat malzemelerini vücuduna koli bandı ile yapıştırarak çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Umut İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında kablo ve tesisat malzemelerinin çalınması ile ilgili şikayet üzerine jandarma çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından şüphelinin halı fabrikasında çalışan Umut İ., olduğunu tespit etti. Ekipler, iş yerinden çıktığı sırada durdurup arama yaptıkları Umut İ.'nin vücuduna bantla yapıştırılmış kabloları buldu. Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Umut İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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