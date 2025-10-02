VR gözlükle kaynak dersi

Haberin Devamı

İSTANBUL’daki Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 2020 yılında Avrupa Birliği Projesi kapsamında VR (Virtual Reality - Sanal Gerçeklik) Kaynak Simülatörü tahsis edildi. VR sayesinde Metal Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğrencileri, ‘Temel İşlemler ve Kaynak Atölyesi’ dersinde kaynak yapmayı daha güvenli bir ortamda öğreniyor. Sanal gerçeklik gözlüğü, gerçek bir kaynak maskesinin içinde yer alıyor. Öğrenciler önce bu maskeyi ardından da sanki gerçekten kaynak yapıyor gibi eldivenlerini takıyor. Ardından kaynağın yapılacağı ortam ve malzeme gibi gerekli koşullar belirleniyor. Bu doğrultuda kaynak işlemini yapmaya başlayan gençler, işlerini cihazın komutlarına göre yapıyor. Çalışma tamamlandığında da cihaz onlara hem geri bildirim hem de bir not veriyor. Ayrıca işlem sırasında bir hata yaparlarsa cihaz tarafından anında uyarılıyorlar. Öğretmenler, bu sayede öğrencilerin gerçek kaynak çalışmasında daha başarılı sonuçlar elde ettiğini söylüyor.

Haberin Devamı

‘MALZEME İSRAFI BİTTİ’

Toplam 345 öğrencinin şu an bu simülatörde eğitim aldığını dile getiren Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alan Şefi Emre Uzun, şunları söyledi:

“Bu cihazın en önemli avantajlarından biri istediğimiz kadar kaynak yapabilmemiz. Atölyede yaptığımızda gerçek malzemeler kullanıldığı için çok kez deneme imkânı olamıyor. Similatörde ise malzeme israfı gibi bir sorun yok. Ayrıca öğrenciler, gerçek atölyede çalışmaya başlamadan önce el alışkanlığı kazanıyor. Derslerin VR gözlüklerle yapılması da öğrencileri heyecanlandırıyor. Bu cihaz dijitale doğan yeni neslin çok ilgisini çekiyor. Oyun oynar gibi kaynak yapıyorlar. 9’uncu sınıftan itibaren simülasyon cihazındaki dersler başlıyor. Her sınıf kademesinde simülasyonun zorluk derecesi de değişiyor. Öğrenciler, simülasyondaki deneyimlerini ardından okulun atölyesinde uyguluyor.

‘KIZLAR DAHA BAwŞARILI’

Simülasyonun kaynak atölyesi, bakım merkezi ve inşaat alanı olmak üzere üç farklı ortamı var. Okulda meydana gelen iş kazalarının çoğu kaynak yaparken oluyordu. Kaynak yaparken açığa çıkan alev, yüksek sıcaklık ve duman çocuklar için risk oluşturuyordu. VR teknolojisi hem bunların önüne geçiyor hem de öğrenciler acemiliğini atmış oluyor. Okulda bine yakın erkek, 200’e yakın kız öğrencimiz var. Bu iki bölümdeki öğrencilerin çoğunu da erkekler oluşturuyor. Ancak kızlar, özellikle kaynak konusunda erkeklere kıyasla daha başarılı. Çünkü onların parmak, el gibi küçük kas gruplarının kullanımını kapsayan hareketleri yani ince motor becerileri daha gelişmiş olduğu için daha iyi kaynak yapabiliyorlar.”

Haberin Devamı

HATA YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜ İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

OKULUN kaynak simülatörünü yoğun bir şekilde kullanan Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı 11’inci sınıf öğrencileri derslerde çok eğlendiklerini söyledi.

Simülasyonun hem gerçekçi hem de kullanımının çok kolay olduğunu söyleyen Emre Baran Demir, “Bu sayede gerçekte kaynak yapmak benim için kolaylaştı” dedi.

Haberin Devamı

Alan şefi Emre Uzun, kızların erkeklere kıyasla daha başarılı olduğunu söyledi. Öğrenciler, ellerine kaynakçı eldivenlerini giyip, gözlerine ise kaynak gözlüğü yerine VR gözlükleri takarak simülatörde kaynak yapıyor. Mansure Salihoğlu - Nisanur Salihoğlu

Melihcan Özdemirhan ise “Simülasyonla ilk tanıştığımda aklımda sadece ‘hata yapsam da bir şey olmaz’ düşüncesi vardı. Bu teknoloji bize hata yapma özgürlüğü verdi. Bu sayede kaygımın yerini öğrenme isteği aldı” diye konuştu.

Aynı sınıfta bulunan ikiz kardeşler Nisanur ve Mansure Salihoğlu, kaynakçılığı kızların da yapabildiğini, VR sayesinde bu derste çok eğlendiklerini ifade ettiler.