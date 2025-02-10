Volkan’dan ne istediniz

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İşletmedekilerle tartıştıktan sonra ayrılıp yaklaşık 2 saat sonra geri dönen 3 kişi iddiaya göre “Böyle hesap mı olur?” diye bağırarak küfretti. Bunun üzerine çıkan kavgada mekânın garsonlarından Ekrem Bolkaç (25), bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekrem Bolkaç, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Jandarma olay yerindeki incelemesinde suç aletine el koydu. Şüpheliler ile işletme sahibi gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinde Volkan Bolkaç’ı bıçaklamadıklarını savunup suçlamaları reddetti. Jandarma bıçakta parmak izi ve delil incelemesi başlattı. İncelemenin ardından Bolkaç’ı bıçaklayan belirlenecek.