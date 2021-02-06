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Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Volkan Bozkır: ‘Önceliğim aşının adil dağıtılması’

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Volkan Bozkır: ‘Önceliğim aşının adil dağıtılması’
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Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, korona aşısı oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bozkır, ABD New York’ta aşının ilk dozunu yaptırdığını söyledi. New York eyaletinin 65 yaş ve üzeri kriterini karşılayan ve başvurusu onaylanan Bozkır, “Önceliğim aşının dünya genelinde adil ve eşit dağıtılmasını hızlandırmak. Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum, aşı hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

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