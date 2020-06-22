Volkan Bozkır kimdir, kaç yaşında? BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın hayatı
Volkan Bozkır kimdir? Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, göreve başladı. BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın biyografisi ve hayatı görevi kabul konuşması yapmasının ardından, bir kez daha gündeme geldi. Bozkır,Dışişleri Bakanlığında birçok görevi üstlenmişti. İşte, BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın biyografisi ve hayatına ilişkin bazı bilgiler.
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde konuşma yaptı. Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olmuştu.
Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.
Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi.
Volkan Bozkır, 24. 25. ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.
Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirildi.
Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babası.
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