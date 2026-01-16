Voleybolcuya adli kontrol

Haberin Devamı

Gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Derya Çayırgan, savcılık ifadesinin ardından, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla ‘konutu terk etmeme’ ve ‘yurtdışına çıkış yasağı’ adli kontrol talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

İMAMOĞLU’YLA KARŞILAŞMA

Derya Çayırgan savcılık ifadesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2020 ile 2021 arasında pandemi zamanında Taksim’de yürürken karşılaştığını anlattı:

“Milli voleybolcu olduğumu, Galatasaray’da oynadığımı söyledim. Kalabalıkta sohbet ettik, kendisini makamında ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden birisi telefon numarası verdi, ‘Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın’ dedi. 2022-2023 yıllarında ziyaret etmek için aradım. Bana verilen randevu tarihinde Florya’da bulunan İPA tesisinde kendisini ziyaret ettim. (Antalya’da oynadığı süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmediğini belirterek) Telefonla aramalarım oldu. Ancak kendisi telefonları açmadı. 2023’te PTT’ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara’ya geldiğinde 3 ya da 4 kere bir otelde kaldığı için ziyaret ettim. Bana sormuş olduğunuz Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu’nu tanımam.”

50 BİN EURO SORUSU

MASAK incelemelerindeki tespitlerin kendi birikimlerinin dövize çevirip bankaya yatırmasından kaynaklı olduğunu anlatan Çayırgan, “Bankada farklı şekillerde bu paraları değerlendirdim. MASAK raporlarında bu gözükecektir. 16 Haziran 2023’te hesabıma elden yatırdığım 50 bin Euro da bu birikimlerden kaynaklıdır. 15 Haziran 2023’te Kameroğlu İnşaat’a 20 bin TL, 16 Haziran 2023’te 32 bin dolar ve 62 bin 570 TL ev almak için para gönderdim. O dönemin parasıyla toplam 4 milyon 100 bin TL’ye bu evi aldım. 19 Haziran 2023’te tapuyu devraldım. Hesabıma yatırmış olduğum 50 bin Euro’yu bu evi almak için yatırdım. Söz konusu para benim kendi paramdır.”