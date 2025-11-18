×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Kalp Krizi#Kütahya#Simav
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 12:58

Kütahya'nın Simav ilçesi İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Dursun Gülseren voleybol maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Müdür Dursun Gülseren (61), katıldığı voleybol turnuvası maçında verilen arada dinlenirken fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları tarafından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Müdür Gülseren, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Voleybol maçında kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

İlçede eğitim ve öğretim dünyasında başarıları hizmetlere imza atan Müdür Dursun Gülseren, Simav ilçesinde 1992 tarihinden bu yana çeşitli okullarda müdür, müdür başyardımcılığı ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü görevine getirilen evli ve üç çocuk babası Gülseren'in ölümü, Simav eğitim camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

