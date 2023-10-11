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Voleybol antrenörü, iki çocuğa tacizden gözaltına alındı

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#Silivri#Çocuğa Taciz#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 16:02

İstanbul Silivri'de voleybol antrenörü, iki öğrencisine tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı. U.T. emniyetteki işlemlerin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Silivri voleybol antrenörü U.T., iddiaya göre öğrencisi olan iki kız çocuğuna tacizde bulundu. Kız çocuklarının şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. U.T. yakalanarak gözaltına alındı. U.T. emniyetteki işlemlerin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adliyeye sevk edildi.

TACİZ TELEFON KAYITLARINDA

Bu arada tacize uğradığını iddia eden kızın U.T. ile telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı. Kayıtta öğrencinin "Elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi" dediği, U.T.'nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın, özür dilerim bunlar aramızda. Bir daha hatam olmayacak" dediği duyuluyor.

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#Silivri#Çocuğa Taciz#Gözaltı

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