Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için bugün kapalı yollar ve güzergah bilgileri paylaşıldı!

Vodafone İstanbul Maratonu, 20 Eylül Pazar günü saat 08.45'te başladı ve 12.45'e kadar devam edecek. Bu süreçte İstanbul'da bazı yollar kapalı olacak. Kapalı yollar hakkında bilgilendirme yapan İstanbul Valiliği, alternatif güzergahları duyurdu. İşte, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kapalı yollar ve güzergah bilgileri hakkında detaylı bilgiler

İstanbul Valiliği, maraton nedeniyle kapanacak yolları ve saatlerini paylaştı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

Spor İstanbul A.Ş. koordinatörlüğünde 20 Eylül 2020 Pazar günü düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu münasebetiyle;

20 Eylül 2020 Pazar günü 02.00 ile 13.00 ve 05.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıdaki gibidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 19.09.2020-Saat: 18.00

02.00 İLE 13.00 ARASI TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR

Samatya güney Yol, Sahil Kennedy Caddesi güney Yol, Sirkeci-Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı

05.00 İLE 13.00 ARASI TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR

Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs Kavşağı’na kadar

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

D100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray-Eyüp ayrımları D100 üzerinden kapatılacak

Atatürk Bulvarı’ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılamayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılamayacak)

Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek)

Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek)

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Galata Köprüsü çift yönlü olarak Perşembepazarı’nın olduğu yerden kapatılacak

Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak

Samatya güney (sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dahil) Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde) Feshane’ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak

Edirnekapı’dan Ayvansaray’a dönüşler kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Atatürk Bulvarı

Atatürk Köprüsü

Haliç Köprüsü Vatan Caddesi

Millet Caddesi

D 100 kuzey güney yol

Türkeli Caddesi

Avrasya Tünel

Aksaray Caddesi

Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Kızılelma Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi

Samatya güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri (sahil kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar

Edirnekapı’dan Ayvansaray’a dönüşler kapalı SETA Vakfı’nın önünden Fatih istikametine U dönüşü yaptırılacak.