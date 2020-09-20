Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için bugün kapalı yollar ve güzergah bilgileri paylaşıldı!
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu başladı. Toplam 21 kilometre sürecek olan yarış güzergahı kapsamında İstanbul'da bazı yollar kapalı olacak. Kapanan bu yollar için alternatif yollar valilik tarafından belirlenirken, yarış 12.45'e kadar devam edecek. Peki, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kapalı yollar hangileri? İşte, pazar günü dışarı çıkmadan önce pek çok vatandaşın merakla araştırdığı Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kapalı yollar ve bitiş saati hakkında detaylı bilgiler
Vodafone İstanbul Maratonu, 20 Eylül Pazar günü saat 08.45'te başladı ve 12.45'e kadar devam edecek. Bu süreçte İstanbul'da bazı yollar kapalı olacak. Kapalı yollar hakkında bilgilendirme yapan İstanbul Valiliği, alternatif güzergahları duyurdu. İşte, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kapalı yollar ve güzergah bilgileri hakkında detaylı bilgiler
İstanbul Valiliği, maraton nedeniyle kapanacak yolları ve saatlerini paylaştı.
Valiliğin açıklaması şöyle:
Spor İstanbul A.Ş. koordinatörlüğünde 20 Eylül 2020 Pazar günü düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu münasebetiyle;
20 Eylül 2020 Pazar günü 02.00 ile 13.00 ve 05.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıdaki gibidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 19.09.2020-Saat: 18.00
02.00 İLE 13.00 ARASI TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR
Samatya güney Yol, Sahil Kennedy Caddesi güney Yol, Sirkeci-Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası
Namık Kemal varyant dönüşleri
Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı
05.00 İLE 13.00 ARASI TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR
Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs Kavşağı’na kadar
Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
D100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray-Eyüp ayrımları D100 üzerinden kapatılacak
Atatürk Bulvarı’ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
Gülhane Parkı sahil alt girişleri
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılamayacak)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılamayacak)
Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek)
Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek)
Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Galata Köprüsü çift yönlü olarak Perşembepazarı’nın olduğu yerden kapatılacak
Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak
Samatya güney (sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dahil) Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde) Feshane’ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak
Edirnekapı’dan Ayvansaray’a dönüşler kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Atatürk Bulvarı
Atatürk Köprüsü
Haliç Köprüsü Vatan Caddesi
Millet Caddesi
D 100 kuzey güney yol
Türkeli Caddesi
Avrasya Tünel
Aksaray Caddesi
Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)
Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
Kızılelma Caddesi
Onuncu Yıl Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi
Samatya güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri (sahil kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar
Edirnekapı’dan Ayvansaray’a dönüşler kapalı SETA Vakfı’nın önünden Fatih istikametine U dönüşü yaptırılacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle